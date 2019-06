E3 2019 | Bethesda presenta Wastelanders | la prossima espansione gratuita di Fallout 76

E3 2019 : Alle 2 : 15 in diretta con EuroLive Speciale Conferenza Bethesda : Dopo la Conferenza dedicata all'universo Xbox è tempo di pensare a una delle conferenze "notturne" per noi videogiocatori italiani. Alle 2:30 di lunedì 10 giugno ci sarà infatti spazio per la Conferenza E3 2019 di Bethesda.Cosa possiamo aspettarci dai papà di The Elder Scrolls? Sicuramente DOOM Eternal sarà uno dei protagonisti principali dell'evento e allo stesso tempo ci dovrebbero essere novità per quanto concerne Fallout 76 e probabilmente ...

E3 2019 di Bethesda ai nastri di partenza : tutte le previsioni della conferenza : È praticamente tutto pronto per l'E3 2019 di Bethesda. Per la quinta volta consecutiva, la casa di Fallout e The Elder Scrolls sarà infatti tra i grandi protagonisti della fiera videoludica più importante dell'anno, che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 11 giugno. Prima di allora i "big" di settore terranno le loro tradizionali conferenze, in cui deliziare stampa e pubblico di appassionati con tanti titoli in arrivo nei prossimi mesi ...

L'E3 2019 è alle porte e su Amazon spuntano una marea di placeholder per giochi Sony - Microsoft - Nintendo - Ubisoft - Bethesda e molti altri : L'E3 2019 è inevitabilmente tempo di annunci e a quanto pare anche i listini dei retailer online si stanno preparando per il possibile arrivo di una marea di novità. In questo senso ciò che nelle ultime ore sta accadendo all'interno del database di Amazon UK fa sicuramente incuriosendo molti giocatori e addetti ai lavori.L'insider e leaker Wario64 ha infatti notato la presenza di una incredibile mole di pagine placeholder soprattutto per giochi ...