E3 2019 | Bethesda annuncia il sistema per il cloud gaming Orion

E3 2019 : Doom Eternal si mostra in una serie di cruenti video di gameplay - il titolo di Bethesda arriverà a novembre : La conferenza di Bethesda sta continuando ed in questi ultimi minuti è stato presentato il tanto atteso gameplay di Doom Eternal.Doom Eternal vi metterà nei panni del Doom Slayer, che avrà il compito di fare a pezzi demoni vecchi e nuovi con armi potentissime in mondi incredibili e mai visti prima. Il titolo promette velocità e potenza combattendo tra le dimensioni in questo aggressivo sparatutto in prima persona.Il nuovo titolo di Bethesda ...

E3 2019 : Wolfenstein Youngblood si mostra in un gameplay trailer alla conferenza di Bethesda : Continua la conferenza E3 2019 di Bethesda e in questi minuti il protagonista è Wolfenstein Youngblood. La compagnia ha pubblicato un nuovo gameplay trailer e ha condiviso alcuni dettagli sul gioco in arrivo il 26 luglio su PC, PS4, Switch e Xbox One.Bethesda ha svelato che il titolo si svolge a Parigi 20 anni dopo The New Colossus. Il celebre Blazkowicz è scomparso e le sue figlie dovranno ritrovarlo nel corso dell'avventura.Leggi altro...

E3 2019 : Bethesda presenta Wastelanders - la prossima espansione gratuita di Fallout 76 : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza di Bethesda che ha annunciato una nuova espansione di Fallout 76 chiamata Wastelanders.La nuova espansione segna l'arrivo dell'Anno 2 e apporta grosse modifiche al gameplay. Innanzitutto saranno aggiunti NPC che vi consentiranno di portare a termine una serie di nuovissime missioni. Oltre a questo il gioco vi permetterà di fare una serie di scelte che avranno ripercussioni sul gameplay.Wastelanders ...

E3 2019 : Alle 2 : 15 in diretta con EuroLive Speciale Conferenza Bethesda : Dopo la Conferenza dedicata all'universo Xbox è tempo di pensare a una delle conferenze "notturne" per noi videogiocatori italiani. Alle 2:30 di lunedì 10 giugno ci sarà infatti spazio per la Conferenza E3 2019 di Bethesda.Cosa possiamo aspettarci dai papà di The Elder Scrolls? Sicuramente DOOM Eternal sarà uno dei protagonisti principali dell'evento e allo stesso tempo ci dovrebbero essere novità per quanto concerne Fallout 76 e probabilmente ...

E3 2019 di Bethesda ai nastri di partenza : tutte le previsioni della conferenza : È praticamente tutto pronto per l'E3 2019 di Bethesda. Per la quinta volta consecutiva, la casa di Fallout e The Elder Scrolls sarà infatti tra i grandi protagonisti della fiera videoludica più importante dell'anno, che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 11 giugno. Prima di allora i "big" di settore terranno le loro tradizionali conferenze, in cui deliziare stampa e pubblico di appassionati con tanti titoli in arrivo nei prossimi mesi ...

L'E3 2019 è alle porte e su Amazon spuntano una marea di placeholder per giochi Sony - Microsoft - Nintendo - Ubisoft - Bethesda e molti altri : L'E3 2019 è inevitabilmente tempo di annunci e a quanto pare anche i listini dei retailer online si stanno preparando per il possibile arrivo di una marea di novità. In questo senso ciò che nelle ultime ore sta accadendo all'interno del database di Amazon UK fa sicuramente incuriosendo molti giocatori e addetti ai lavori.L'insider e leaker Wario64 ha infatti notato la presenza di una incredibile mole di pagine placeholder soprattutto per giochi ...