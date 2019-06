E3 2019 | Bandai Namco annuncia Elden Ring

gamerbrain

(Di lunedì 10 giugno 2019)Entertainment Europe hato oggi, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da FromSoftware, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un’avventura ineguagliabile attende in, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware, Inc. eEntertainment Inc.è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ambientato in un reame in espansione immerso in una storia ricca e sanguinosa realizzata da Hidetaka Miyazaki – creatore dell’influente e acclamata serie di videogiochi DARK SOULS – e George R.R. Martin – autore della serie fantasy best seller per il The New York Times, Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Hidetaka Miyazaki, President di FromSoftware, Inc. e Game Director perha ...

