E benvenuto a Chopper | il primo elicottero che volerà su Marte

(Di lunedì 10 giugno 2019) Stando a quanto affermano le leggi della fisica, sorvolarecon un velivolo come quelli che usiamo sul nostro pianeta dovrebbe essere quasi impossibile. Ma gli scienziati della Nasa hanno deciso di provarci lo stesso. Il risultato è il velivolo che vedete in questo video, che ha preso il nome di: una sorta di piccolodotato di ali velocissime e realizzato con materiali iper-leggeri, che potrebbe per la prima volta librarsi in maniera controllata all'interno della sottilissima atmosfera del pianeta rosso. Le prove pratiche di volo finora hanno dato un riscontro positivo, ma per la prova sul campo, cioè quella vera sul Pianeta rosso, dovremo attendere il prossimo anno inoltrato.infatti sarà trasportato lassù con la missione Mars 2020. (Credit video: Nasa)