Dragon Ball | Project Z ha un nome | si chiamerà “Dragon Ball Z | Kakarot”!

E3 2019 : Dragon Ball Z Kakarot ci permetterà di rivivere la storia di Goku : Dragon Ball Z: Karakot è stato annunciato ufficialmente durante la conferenza E3 di Microsoft, si tratta di un action RPG che ci permetterà di rivivere la storia di Goku (probabilmente comprenderà l'arco narrativo di Dragon Ball Z).Come riporta Variety, il gioco è attualmente in sviluppo presso CyberConnect 2 (serie Naruto: Ultimate Ninja) e gli sviluppatori promettono che la storia sarà raccontata in modo epico e drammatico. Oltre il nostro ...

Nintendo Switch Online : Volleyball - City Connection e Double Dragon 2 sono i titoli in arrivo nel catalogo NES a giugno : Nintendo ha svelato quali saranno i giochi che andranno ad arricchire il catalogo NES per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online.Come riportano i colleghi di Eurogamer, uno dei titoli sarà Volleyball, che, come dice il nome, è un gioco di pallavolo. Il secondo è il picchiaduro a scorrimento Double Dragon 2, mentre l'ultimo titolo ad entrare nel catalogo è City Connection, un videogioco arcade del 1985 in cui dovrete colorare le piattaforme ...

Dragon Ball Super : Majin Bu mostra la sua nuova tecnica contro Moro : Nel capitolo 48 del manga di Dragon Ball Super il protagonista indiscusso è Majin Bu che mette in mostra tutte le sue nuove tecniche di combattimento contro Moro, sbalordendo anche due guerrieri straordinari come Goku e Vegeta. Infatti, il migliore amico di Mr. Satan non solo è riuscito ad annullare tutti gli attacchi del villain più di una volta, ma anche sferrato un contrattacco micidiale, sferrando una raffica pazzesca di pugni. Sembrerebbe ...

Igor il Russo choc : «Ucciderei ancora - in carcere mi mancano i Dragon Ball e la radio» : Igor il Russo pronto a uccidere ancora. Il killer che aveva ucciso, nell'aprile 2017, Davide Fabbri, un barista del Bolognese e la guardia volontaria Valerio Verri. Poi era fuggito,...

Ho ucciso per difesa e mi manca Dragon Ball! Le parole di Igor il russo dal carcere : Nel'intervista Libero è freddo e determinato, nelle parole di Igor non emerge segno di pentimento per le morti che ha causato : "Ho ucciso per difesa, quando vengo attaccato reagisco"... adesso una sola cosa gli manca, guardare Dragon Ball. Norbert Feher Ezechiele, conosciuto in Italia come Igor il russo, spiega così le uccisioni, per le quali è stato condannato all'ergastolo in Italia. Ora si trova in Spagna, sel carcere di massima ...

Dragon Ball FighterZ : diamo il benvenuto a Goku (GT) : In occasione del "Goku Day" del 9 maggio, ricorrenza nata in quanto 5 si pronuncia go 五 e 9 si pronuncia kyū 九, un nuovo personaggio è stato introdotto nel roster di Dragon Ball FighterZ, ed immaginerete già di chi si tratta.Come riporta il comunicato ufficiale Bandai Namco, Goku (GT) è ora disponibile come parte del FighterZ Pass 2 o acquistabile separatamente da oggi.Dragon Ball FighterZ è un picchiaduro 2D sviluppato da Arc ...

Banpresto : uscite di aprile 2019. Guerriere Sailor - Dragonball e One Piece protagonisti : Ed è così che ha inizio la sua serie di avvenute che lo vedono vagare per i mari del mondo. Rispetto alla classica immagine ccon cui viene solitamente rappresentato Luffy, questa figure alta 21 cm ...

Super Dragon Ball Heroes : World Mission - recensione : I videogiochi di Dragon Ball proliferano come funghi da ormai una ventina d'anni, ma il fenomeno è tutt'altro che in fase calante visto che l'amata saga di anime di Akira Toriyama è viva più che mai, grazie all'arrivo di nuove serie come Dragon Ball Super, e nuovi OAV che narrano storie sempre più avvincenti. E così, dopo gli ottimi Xenoverse 2 e FighterZ, arriva su Nintendo Switch e PC Super Dragon Ball Heroes: World Mission, un episodio un po' ...