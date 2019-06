Disturbo post traumatico da stress | cos’è e come riconoscerlo Parla l’esperto

dilei

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ildasi sviluppa in una persona esa a eventi traumatici. Il dottor Giuseppe Luca Reffoli, psichiatra di MioDottore, ci aiuta a capire di cosa si tratta, le cause che lo provocano,e le cure disponibili. Che cos’è e quali sono e cause deldaLa sofferenza psicologica che segue l’esposizione a un eventosi manifesta in svariati modi anche a seconda del nostro temperamento “pre” e a seconda dei nostri fattori di rischio “sociale”. Quindi, non tutte le persone ese a eventi traumatici o più semplicementeanti sviluppano unreattivo a tale evento. In particolare nel DSM 5, l’ultima edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, è previsto un capitolo per i cosiddetti “Disturbi correlati a eventi traumatici eanti”. Tra questi il ...

itsrigel : Mi hanno da poco diagnosticato il disturbo borderline della personalità. Penso al mio passato e mi rendo co… — Ho c… - gioncocco : Mi ricordo che appena avevo fatto l'account non commentavo mai i post dei bts perché 'magari li disturbo' 1 milion… - f_ck11 : Uh, se disturbo che sei a lavoro ti scrivo domani. — no, non sto facendo nulla hahah tranquilla -