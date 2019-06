ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) I primi ad affrontare l’dei colleghi M5s sono icon delega alle relazioni con il Parlamento Simonee Vincenzo. Dopo la sconfitta alle Europee e in vista di un ipotetico rimpasto da discutere con il socio di governo, Luigi Diha deciso di far partire una serie di audizioni per valutare l’operato dei 5 stelle al governo. A dare il voto, in forma anonima, sono gli stessi membri del Movimento e in particolare i componenti delle commissioni di riferimento. Lo strumento è quello della “graticola”, un vecchio metodo utilizzato dal M5s nelle assemblee locali per valutare eletti e portavoce. E, secondo le ricostruzioni, l’ipotesi è emersa proprio durante l’ultima assemblea congiunta dei parlamentari quando Diha ribadito la volontà di riorganizzare i 5 stelle. Governo, Giorgetti: ...

erregi69 : Di Maio lancia esame per sottosegretari M5s: iniziano Valente e Santangelo. Al termine valutazione anonima - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Di Maio lancia 'graticola' per sottosegretari - sergimagugliani : RT @Adnkronos: Di Maio lancia 'graticola' per sottosegretari -