(Di lunedì 10 giugno 2019)giovedìinper la prima volta dopo essere stata scarcerata, e poi assolta in via definitiva, dall'accusa di avere partecipato, a Perugia, all'omicidio di. Stando a quanto appreso dall'ANSA la donna atterrerà a Milano e da lì raggiungerà Modena dove sabato prenderà parte a uno degli incontri del festival della Giustizia penale. Sarà accompagnata dalla madre, Edda Mellas, e dal fidanzato Cristhoper. Al momento non è previsto un suo ritorno a Perugia. L'evento è organizzato dalla Camera penale di Modena e da ‘Italy Innocence Project' sul tema dell'errore giudiziario.