Decine di incendi nel Palermitano | la Regione stanzia 25 milioni per la Forestale

L'aereo si incendia nell'atterraggio. Un morto e Decine di feriti : Si è incendiato e le fiamme hanno invaso l'intera pista di atterraggio. Un aereo passeggeri Sukhoi della compagnia di bandiera russa Aeroflot si è incendiato in volo ed è stato costretto ad un ...

Aereo si incendia durante atterraggio d’emergenza a Mosca : un morto e Decine di feriti : Il drammatico incidente si è consumato su una pista dell'aeroporto moscovita di Sheremetzevo dove l'Aereo ha toccato terra dopo aver segnalato alla torre di controllo un problema riscontrato in volo.

Forte vento in Sicilia : Decine di incendi in provincia di Palermo : decine di incendi, alimentati dal Forte vento di scirocco, sono divampati in provincia di Palermo. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco

Incendio a Castelfidardo - brucia azienda Tontarelli/ Nube fumo alta Decine di metri : Un Incendio è scoppiato nella mattina di oggi, martedì 16 aprile 2019, nella ditta Tontarelli di Castelfidardo, in provincia di Ancona.