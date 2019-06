De Ligt | ' Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juve'

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il difensore olandese Matthijs Deha raccontato di un episodio particolare successo in campo. Dopo il fischio finale di Olanda-Portogallo per la Nations League, Cristianosi è avvicinato all'avversario. Un modo per complimentarsi della serata nonostante l'esito finale, avrà pensato De. Invece, il fuoriclassentino gli avrebbe consigliato di giocare a Torino. Una richiesta che ha lasciato stupito il difensore olandese, come lui stesso ha dichiarato in un'intervista in campo. Tuttavia, il calciatore ha anche aggiunto che per il momento penserà alle vacanze e in seguito deciderà del suo futuro professionale....

