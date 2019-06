Dati Istat | doccia fredda per il Governo | economia di male in peggio | è crisi dell' auto

Pil - Dati Istat : in aumento primo trimestre 2019 : Nel primo trimestre del 2019 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli..

Dati Istat - sale la fiducia degli Italiani : Valentina Dardari Il miglioramento, inaspettato, tocca sia i consumatori che le aziende. Tutti i settori sono positivi I Dati istat rilevano un miglioramento diffuso, sia per quanto riguarda i consumatori che le imprese. I primi passano da 110,6 punti a 111,8, nettamente al di sopra delle aspettative degli analisti, 110,0. Mentre le aziende che erano a 98,8 raggiungono i 100,2. Quest’ultimo è il dato migliore da novembre dello scorso ...

Bollo auto 2019 : aumento del 17% l’indagine sui Dati Istat : Bollo auto 2019: aumento del 17% l’indagine sui dati Istat Bollo auto 2019, ricorrenza puntuale e detestata dai contribuenti italiani, perché gravante su un bene di proprietà. Ma certamente tale tassa sarà ancor meno amata quando si sa che negli ultimi cinque anni si è registrato un incremento del 17,7%, con una spesa giunta fino a 6,7 miliardi di euro. Bollo auto 2019: la spesa cresce sempre di più Questo è quanto riporta ...

Dati Istat : ... nonchè di progetti mirati, come quello Scuole Aperte allo Sport, di cui la Federginnastica è capofila, insieme alla FIDAL e d'intesa con il Coni. Nel 150° della sua fondazione quindi il nostro ...

Dati Istat Bankitalia : ricchezza famiglie supera Germania - Sky TG24 - : Le stime sono state diffuse da uno studio congiunto Istat-Bankitalia. Tra le variabili che influenzano il risultato, la tendenza a investire sulle abitazioni, che costituiscono metà del patrimonio. In ...

Scuola - rapporto Istat sulle competenze in italiano e matematica : ecco i Dati : L’Istat ha provveduto a pubblicare il suo ‘rapporto di informazioni statistiche per l’Agenda 2030’ all’interno del quale emergono dei dati preoccupanti sulle competenze dei ragazzi italiani nella lingua italiana e in matematica. Emerge che il 34,4 per cento degli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole medie non ha le competenze sufficienti nella lingua italiana: la percentuale arriva sino al 40 ...

Scuola - i Dati Istat : 4 studenti delle medie su 10 hanno insufficienti competenze alfabetiche - uno su tre insufficiente in matematica : Quattro studenti su dieci del terzo anno delle scuole medie non hanno la sufficienza nelle competenze alfabetiche mentre un alunno su tre non è sufficiente in matematica. È quanto emerge dalla seconda edizione del Rapport Istat sui Sustainable Development Goals (Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile) adottati con l’Agenda 2030 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’Agenda annovera al quarto posto tra gli obiettivi quello di ...

L'Italia è fuori dalla recessione o no? Come leggono i giornali i Dati dell'Istat : 'Così è andata - prosegue l'organo confindustriale - per l'economia nazionale nei primi tre mesi dell'anno. Il dato Istat diffuso ieri sul Pil, +0,2% in termini congiunturali; +0,1% sull'anno, ...

La versione di Conte su Siri e i Dati dell'Istat : Si spera che le nostre cene abbiano una lista di argomenti possibili più ampia di quella del Consiglio dei ministri convocato proprio per l'ora in cui, tranne eccezioni e specificità locali, ci si alza da tavola. Tra tanti impegni non hanno saputo scegliere e se la sono cavata così. Perché c'è sta