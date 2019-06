Daniele e Martina ultime ore al Gf | rimpianti e rabbia | “Porto via il cuore”

Grande Fratello 16 - Martina litiga con Daniele prima della finale : "Devi fare pace con il cervello..." : I finalisti del Grande Fratello 16, prima di affrontare la finale della sedicesima edizione del reality show che andrà in onda lunedì 10 giugno 2019, su Canale 5, non si sono risparmiati qualche altra litigata.Il Grande Fratello, infatti, ha chiesto ai ragazzi di estrarre, da una boule, un bigliettino contenente il nome di un altro inquilino della Casa e, successivamente, di rivolgere il proprio più onesto pensiero riguardo la persona ...

Grande Fratello - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si conoscevano prima : "Un giorno l'ho vista in costume..." : La finale del Grande Fratello si avvicina e Daniele Dal Moro ha deciso di dare pepe alla vigilia, con qualche succoso retroscena su Martina Nasoni. I due sono stati protagonisti di un costante tira-e-molla, tra momenti di tenerezza e tensione. Entrambi avevano iniziato l'avventura nel reality di Can

Martina e Daniele vicinissimi - lui piange : “Voglio raccontare tutto” : Gf news, Martina e Daniele di nuovo vicini: lui fa un passo importante Daniele e Martina non sono più una coppia da tempo. Però è rimasto un bel legame tra i due. La ragazza ha capito di non aver conosciuto come avrebbe voluto Daniele Dal Moro e ha trovato il coraggio per dirglielo; lui si […] L'articolo Martina e Daniele vicinissimi, lui piange: “Voglio raccontare tutto” proviene da Gossip e Tv.

Martina Nasoni fa pace con Daniele e confessa : “Per me è…” : Grande Fratello: Martina Nasoni pensa ancora a Daniele Dal Moro A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello 16, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono finalmente chiariti dopo le incomprensioni delle ultime settimane. Il 30enne di Verona e la ragazza di Terni si erano infatti avvicinati molto nelle prime settimane di reality, tanto da scambiarsi un bacio. Da quel momento però le cose tra i due non sono andate come previsto e invece di ...

GF 2019 - Martina Nasoni delusa da Daniele Dal Moro : l’amaro sfogo : Martina Nasoni esprime tutta la sua delusione per Daniele del Grande Fratello Ieri sera la concorrente del GF 16, Martina Nasoni, è riuscita ad arrivare alla finalissima, battendo Valentina. E in questa circostanza la ragazza si sarebbe aspettata una manifestazione di gioia da parte di Daniele Dal Moro. Difatti con quest’ultimo, per i pochi che non lo sapessero, ha avuto un piccolo flirt alcune settimane fa. Tuttavia il ragazzo è stato ...

Gf - Martina gelosa di Daniele e Taylor Mega : "Chi devo uccidere per primo?" - : Francesca Ajello Martina si è lasciata andare ad uno sfogo in confessionale, tra il serio ed il faceto, ammettendo di essere molto gelosa della vicinanza che si è creata nelle ultime ore tra Daniele e Taylor Mega Che l'ingresso di Taylor Mega al Grande Fratello non avrebbe lasciato indifferente gli abitanti della Casa era cosa ovvia, ma le gelosie che l'influencer sta generando sono ben di più di quanto ci si potesse aspettare. Se ...

GF16 - Martina Nasoni delusa da Daniele cerca conforto con Gianmarco Onestini : Nuovo feeling tra Martina Nasoni e Gianmarco Onestini Nuove simpatie al Grande Fratello. In questi giorni Martina Nasoni e Gianmarco Onestini si sono avvicinati. I due concorrenti del GF in queste ore si sono scambiati un lungo e appassionato abbraccio sul divano in salotto. Un gesto d’affetto colorato da risate e battute. I due ragazzi che si sono parlati … Continue reading GF16, Martina Nasoni delusa da Daniele cerca conforto con ...

Martina e Daniele - è tempo di bilanci al Gf : l’affondo di Valentina fa discutere : Martina Nasoni triste per Daniele Dal Moro: addio al Gf 2019? Stando ai vari pronostici Martina Nasoni non dovrebbe uscire questa sera dalla Casa del Grande Fratello e dovrebbe continuare quindi la sua avventura assieme a Daniele Dal Moro; ovviamente lei non sa nulla di tutto questo ed è normale che sia preoccupata come Michael […] L'articolo Martina e Daniele, è tempo di bilanci al Gf: l’affondo di Valentina fa discutere proviene da ...

