Dal Salento la storia di Torquato | l' agnellino salvato dal macello prima di Pasqua

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Emanuela Carucci È stato trovato dagli agenti dell'Enpa con le zampe legate. Ora vive in una villa con la sua nuova padrona e i cani Si chiamae vive comodamente in una casa. Vaga da una camera all'altra e riposa comodamente sul divano in salotto. Non è un cane, anche se crede probabilmente di esserlo, ma unda macellazione sicura.È unache viene dal. In particolare da Carmiano, un piccolo paese in provincia di Lecce. A raccontarla è il giornale on line "Leccesette.it". Come detto era destinato al, ma è statoil giornodiper essere affidato ad una volontaria che lo ha preso in casa come se fosse un cagnolino.I cani ci sono, e sono venti, e hanno accolto il nuovo coinquilino come uno di loro. Ladiha commosso tutta la comunità leccese e non solo. È stato trovato in aperta campagna con le ...

repubblica : Il tesoro sommerso: i sarcofagi del re affondati 1700 anni fa - BlueMedEU : Salento, ecco i Sarcofagi del Re: a pochi centimetri dal tesoro sommerso - Fabio05806326 : @NadiaToffa Ciao nadiuzza un bacio dal Salento -