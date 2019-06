Da Piombino | la sfida per riconquistare il nostro popolo

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019). La destra, il centro-destra per essere politicamente corretti, elegge per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana il sindaco di. È vero, le elezioni comunali hanno evidenziato la vittoria del ‘centro-sinistra’ riunito, a geometria variabile e più o meno civico, intorno al Pd in tanti Comuni importanti, anche con affermazioni nette al primo turno: da Bergamo a Modena, da Firenze a Bari.Al secondo turno, viene brillantemente riconfermato Biffoni a Prato, un contesto difficilissimo. Il centro-sinistra si riprende anche Livorno, dopo l’incolore stagione grillina. Resiste a Reggio Emilia, ma cadono Ferrara e Forlì., però, è un colpo insopportabile.Ac’è la parabola della sinistra storica, legata alla classe operaia delle acciaierie. Certo, la Lega che sfiora il 30% alle ...

