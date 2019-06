Da Lady Gaga a Beyoncé | le spese folli dei vip

Andate a quel paese! Lady Gaga si infuria con la folla che urla Bradley Cooper : Lady Gaga, impegnata con un concerto a Las Vegas, ha perso le staff con i fan. La folla infatti ha iniziato a urlarle dove fosse Cooper proprio prima che la star iniziasse a cantare "Shallow". La sua presunta love story con il collega di "A Star is born", Bradley Cooper, che proprio in questi giorni pare sia tornato single, dopo quattro anni di relazione con la super model Irina Shayk, la quale secondo i tabloid, sarebbe andata ...

Bradley Cooper di nuovo single - ora il Team-Lady Gaga sogna davvero : Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli Oscar 2019Bradley Cooper e Lady Gaga incantano gli ...

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati : i fan sognano una love story con Lady Gaga : Bradley Cooper e Irina Shayk si sono detti addio perché lui ama Lady Gaga? I fan adesso fanno il tifo per la popstar! Bradley Cooper e Irina Shayk si sono ufficialmente lasciati, nei giorni scorsi avevamo riportato la notizia di una presunta crisi tra la star e la modella russa, adesso arriva la conferma della rottura dall’autorevole People. Inevitabile ... Leggi tuttoBradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati: i fan sognano una love ...

Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati. E in molti si chiedono se c’entri Lady Gaga… : Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati. A dare ufficialmente la notizia è People: “Hanno ufficialmente deciso di chiudere la loro relazione e stanno amichevolmente lavorando su come gestire la custodia della figlia Lea De Seine“. La coppia per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione né direttamente né attraverso il proprio portavoce ma le voci di una crisi tra i due circolavano da un po’. Secondo alcuni rumors, i due ...

Lady Gaga icona di stile : i suoi abiti diventano oggetti da museo : Più volte la pop star ha sconvolto il suo pubblico con look molto eccentrici. Ora gli abiti più famosi verranno mostrati al pubblico in un'esposizione permanente. Lady Gaga rimane la regina indiscussa della “provocazione” e per questo è stata premiata. I suoi look più eccentrici saranno esposti in una mini-mostra permanente a Las Vegas, alla Haus of Gaga all’interno dell’l’Hotel MGM Grand. Oltre al museo, sorgerà nello stesso ...

I look più iconici di Lady Gaga in mostra a Las Vegas : Haus of Gaga a Las VegasHaus of Gaga a Las VegasHaus of Gaga a Las VegasHaus of Gaga a Las VegasHaus of Gaga a Las VegasHaus of Gaga a Las VegasHaus of Gaga a Las VegasHaus of Gaga a Las VegasHaus of Gaga a Las VegasHaus of Gaga a Las VegasHaus of Gaga a Las VegasHaus of Gaga a Las VegasTra le mise più sorprendenti dell’ultimo decennio sul red carpet, è impossibile non ricordare il celebre vestito di carne firmato dall’artista Franc ...

Colpa di Lady Gaga? Bradley Cooper e Irina Shayk ai ferri corti : Secondo Page Six, autorevole pagina gossip del New York Post, l’attore e la splendida modella russa starebbero attraversando un periodo complicato. La loro ultima apparizione insieme risale allo scorso febbraio e, più precisamente, alla notte degli Oscar. Ovvero quando iniziarono a circolari voci su un presunto flirt fra Bradley Cooper e Lady Gaga, sua compagna nel film “A star is born”. Gli sguardi complici che i due si sono ...

Lady Gaga confessa la sua rottura con Christian Carino : La cantante in concerto al Jazz and Piano show a Las Vegas ha "ufficializzato" la fine del suo rapporto con il suo manager. Nelle stesse ore si è diffusa la notizia che l'attore Bradley Cooper sia in crisi con la sua compagna, la modella Irina Shayk. Potrebbe non essere una coincidenza.--Lady Gaga ha rotto finalmente il silenzio: ormai si sapeva già, ma in occasione del Jazz and Piano show a Las Vegas, la cantante ha finalmente ...

Lady Gaga e la fine della storia con Christian Carino : «Questa volta sarà differente» : Lady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian CarinoLady Gaga e la rottura con Christian Carino«L’ultima volta che ho cantato questa canzone avevo un ...

Lady Gaga ha accennato alla fine della storia con Christian Carino per la prima volta : Si erano lasciati lo scorso febbraio The post Lady Gaga ha accennato alla fine della storia con Christian Carino per la prima volta appeared first on News Mtv Italia.

Colpa di Lady Gaga! Bradley Cooper e Irina Shayk non si amano più : Secondo rumors sempre più insistenti la storia d'amore tra l'attore e la top model, nonostante le loro ripetute smentite, sarebbe finita già da mesi e i due starebbero cercando di ritrovare il feeling perduto solo per amore della loro figlioletta, ma non sembrano riuscirci. “E’ solo per la loro figlia di 2 anni che i due continuano a stare insieme, ma l’idillio è finito da mesi”. Lo ha rivelato un insider a Page Six, svelando che l'appassionata ...

Shallow di Lady Gaga avvolta dalla bandiera arcobaleno per il mese dell’orgoglio LGBTQ a Las Vegas (video) : In un momento molto caldo sul fronte delle battaglie per i diritti umani e civili negli Stati Uniti, Shallow di Lady Gaga nella scaletta della residency a Las Vegas è diventata un momento di rivendicazione e orgoglio LGBTQ. Da sempre attivista su questo fronte con la sua Fondazione Born This Way - intitolata come l'omonimo brano che è diventato uno degli inni gay più popolari e suonati nelle manifestazioni a tema - Gaga ha voluto inaugurare ...

Lady Gaga - i post romantici su Instagram di Christian Carino sono rivolti a lei? : Lady Gaga è ufficialmente single, tuttavia alcuni fan della popstar sono convinti che i post pubblicati negli ultimi giorni da Christian Carino su Instagram siano rivolti a lei. Lady Gaga e Christian Carino si sarebbero dovuti sposare, ma hanno deciso di lasciarsi poco tempo prima degli Oscar 2019: Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoLady Gaga, i post romantici su Instagram di Christian Carino sono rivolti a ...

Lady Gaga a Las Vegas inaugura a sorpresa la mostra Haus of Gaga : c’è anche il celebre vestito di carne del 2010 : Impegnata nella sua residency, Lady Gaga a Las Vegas ha incontrato il pubblico non solo per i suoi spettacoli. Alla popstar è stata dedicata una mostra, aperta al pubblico da giovedì 30 maggio, che ne celebra la carriera attraverso i suoi costumi più iconici e oggetti memorabili della sua carriera. La mostra si intitola Haus of Gaga ed è ospitata all'MGM Park Theatre di Las Vegas, lo stesso luogo in cui la cantante ha inaugurato qualche mese ...