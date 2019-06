Csm | maggioranza in bilico | ecco perché la corrente di Ferri non vuole le dimissioni di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Una questione di poltrone. Dietro lo scontro senza precedenti che ha spaccato il Consiglio sdella magistratura negli ultimi giorni c’è soprattutto questo: la lotta per le sedie a Palazzo dei Marescialli. L’organo di autogoverno della magistratura è mutilato ormai da dieci giorni, cioè dall’autosospensione di quattro componenti togati. Un quinto, invece, si è già dimesso: è Luigi Spina di Unicost, ladi centro, indagato dalla procura di Perugia per favoreggiamento e violazione di segreto. Avrebbe rivelato a Luca Palamara l’inchiesta in corso ai suoi danni per corruzione. Spina è tornato a fare il pm a Castrovillari: per sostituirlo bisognerà votare di nuovo, visto che per i quattro posti riservati ai pm si erano candidati solo in quattro alle elezioni di undici mesi fa. Il Csm mutilato – È però per gli altri quattro posti inche Magistratura ...

