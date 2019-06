Cristiano Ronaldo gonfia il petto | “ho fatto il Triplete”

Cristiano Ronaldo A DE LIGT : 'VIENI ALLA JUVENTUS'/ I pro e i contro dell'operazione : CRISTIANO RONALDO 'chiama' De LIGT ALLA Juventus dopo il trionfo in Nations League: capitano dell'Ajax, 'rimasto spiazzato da CR7, deciderò dopo le vacanze'

Cristiano Ronaldo festeggia la Nations League su Instagram : la gaffe sul ‘triplete’ non va giù ai tifosi della Juventus [FOTO] : Dopo la vittoria della Nations League, Cristiano Ronaldo fa discutere su Instagram: il post parla di ‘triplete’ ma i tifosi della Juventus hanno qualcosa da ridire Da ieri notte Cristiano Ronaldo ha aggiornato la sua bacheca con l’ennesimo trofeo. Questo, poichè nuovo, gli mancava: CR7 ha guidato il Portogallo alla conquista della Nations League. Il fuoriclasse portoghese ha festeggiato su Instagram postando una foto che ...

Cristiano Ronaldo si candida per il Pallone d’Oro : “i numeri parlano chiaro” : “Stiamo vivendo un ciclo vincente, non si puo’ vincere sempre ma dal 2016, da quando abbiamo vinto gli Europei, stiamo vivendo un periodo molto positivo e adesso e’ arrivata anche la Nations League”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, ai microfoni del programa ‘El Larguero’ di Cadena SER, dopo la vittoria in Nations League contro l’Olanda. “Ci ...

Mondiale femminile - chi è Barbara Bonansea : i retroscena sulla carriera - la Juventus e l’amore per Cristiano Ronaldo : Mondiale femminile – “Ho grandi speranze per l’Italia, ma penso che in fondo le favorite siano Inghilterra, Francia e Stati Uniti”. Lunga intervista di Barbara Bonansea, calciatrice della Juventus protagonista della doppietta all’esordio Mondiale della nazionale italiana ai mondiali in Francia, a ‘Undici’. “Mio padre mi portava con lui a ogni singolo allenamento di mio fratello maggiore, e a ...

Juventus - Matthijs De Light rivela : "Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire a Torino" : Con un tweet di poche righe, il difensore olandese Matthijs De Light, al termine della finale di Nations League persa contro il Portogallo, ha svelato un curioso retroscena di mercato. "Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus. Ero un po' spiazzato dalla sua richiesta, ecco perché mi

de Ligt : “Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di andare alla Juventus” : Matthijs de Ligt, difensore dell’Ajax e della Nazionale olandese, all’emittente Vos svela il siparietto che lo ha coinvolto con Cristiano Ronaldo dopo la finale della Nations League: “Ronaldo mi ha chiesto di andare alla Juventus. Ero un po’ stupito e scioccato, per questo ho riso. All’inizio non avevo capito…”. “Non so dove andrò – prosegue de Ligt – ora vado in vacanza e mi ...

E’ grande festa per il Portogallo - altro trofeo per Cristiano Ronaldo : show di CR7 con la coppa [FOTO] : 1/32 AFP/LaPresse ...

Nations League - vince il Portogallo. Sorpresa : a stendere l'Olanda non è Cristiano Ronaldo ma Guedes : Il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha vinto la prima edizione della Nations League. Nella finale disputata a Oporto i lusitani hanno battuto 1-0 l'Olanda. Decisiva la rete siglata da Guedes al 15' della ripresa. Nella finalina per il terzo posto l'Inghilterra supera 6-5 ai calci di rigore la Svizzer

VIDEO Portogallo-Olanda 1-0 : Highlights - gol e sintesi. Guedes segna la rete decisiva - Cristiano Ronaldo e compagni vincono la Nations League : Il Portogallo ha vinto la Nations League 2019 di calcio, i lusitani hanno sconfitto l’Olanda per 1-0 nella Finale giocata di fronte al proprio pubblico e alzano al cielo il neonato trofeo organizzato dalla UEFA. I Campioni d’Europa hanno così conquistato anche questo nuovo torneo grazie al gol di Guedes al 60′ che ha messo ko i tulipani e ha mandato in visibilio i tifosi di Cristiano Ronaldo e compagni. Di seguito il VIDEO con ...

LIVE Portogallo-Olanda 0-0 - Finale Nations League 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo vuole trascinare i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:19 Sono già uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. 20:17 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Olanda, match valido per la Finale della Nations League di calcio 2019. Il programma completo del match Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Olanda, Finale della Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano ...

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO OLANDA/ Quote - Cristiano Ronaldo contro Van Dijk : PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO OLANDA: le Quote del match. Ecco le mosse dei due allenatori per la finale della Nations league, prevista questa sera.

Cristiano Ronaldo ferma il pullman del Portogallo per far felice un bambino : In questi giorni, Cristiano Ronaldo si sta allenando con la nazionale portoghese per preparare la finale di Nations League. Quest'oggi, CR7 è stato all'Estadio do Bessa per svolgere la rifinitura in vista del match contro l'Olanda. Al termine della seduta ovviamente il Portogallo ha lasciato l'impianto per tornare in ritiro. Ma proprio in quegli istanti Cristiano Ronaldo si è reso protagonista di un gesto meraviglioso. Il giocatore della ...

Nations League – Cristiano Ronaldo dichiara amore al suo Portogallo : “è un onore vestire questa maglia - sensazioni diverse rispetto ai club” : Tutto pronto per la finale di Nations League: le sensazioni di Cristiano Ronaldo alla vigilia della sfida tra Portogallo e Olanda E’ tutto pronto per la finale di Nations League tra Portogallo e Olanda: l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è tornato a vestire i colori della sua Nazionale, aiutandola a staccare il pass per la finalissima, con una fantastica tripletta. AFP/LaPresse “Per me è sempre un onore tornare ...