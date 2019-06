calcioweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ex colonna dele attuale presidente del comitato organizzatore degli Europei Under 21, Alessandroparla dei rossoneri e degli azzurrini ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Quello di Marco Giampaolo – le sue parole – è un prospetto interessante, alc’è voglia di vedere questa nuova idea di calcio. Giampaolo è uno abituato a lavorare con i giovani e la sua idea è in quella direzione. Sarebbe una scelta giusta, speriamo venga presto ufficializzata. Io club manager? Non c’è stato alcun contatto, credo che si sappia il rapporto che c’è tra me e Paolo e che certi incarichi non li prenderei. Non l’ho sentito negli ultimi giorni, ma se è vero che riprenderà Boban quella mi sembra una scelta che va nella giusta direzione“. “Europeo Under 21? Si tratta di una grandissima opportunità ...

CalcioWeb : #Costacurta, la promessa con #Mancini e il ritorno al #Milan: lui risponde così -