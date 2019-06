ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Si è sentitomentre era sull’altare per celebrare: forti bruciori alla gola, senso di soffocamento, poi il vomito. E nelle ore successive quellediritrovate all’interno dell’ampolla utilizzata per purificare il. Quindi i sospetti di avvelenamento, che lui, don Claudio Albanito,di Rose, un piccolo comune in provincia di, non smentisce e non alimenta. Il fatto è accadutoil rito dell’eucarestia nel corso delladelle 18 di sabato 8 giugno. Don Albanito è stato subito soccorso dai fedeli e poi dal 118. “Non so cosa pensare – ha spiegato il prelato all’Ansa – vorrei considerarla una burla, ma ho difficoltà considerata la gravità del gesto”. “Per ora non ho sporto denuncia, ma solo informato i carabinieri. Non ho idea di chi possa essere stato, né se si tratti di una ...

Cascavel47 : Cosenza, parroco si sente male durante la messa: nel calice tracce di candeggina - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Cosenza, parroco si sente male durante la messa: nel calice tracce di candeggina - Noovyis : Un nuovo post (Cosenza, parroco si sente male durante la messa: nel calice tracce di candeggina) è stato pubblicato… -