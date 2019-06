Contro Lula fu complotto In Brasile scoppia lo scandalo delle chat riservate

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il ministro della Giustizia del, Sergio Moro, e diversi procuratori complottarono per fare in modo che Luis Inacioda Silva finisse in carcere e non potesse, di conseguenza, candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018. E’ quanto emergerebbe da una mole di documenti riservati, mail, discussioni inprivate, foto, filmati parzialmente pubblicati da ’The intercept”, il sito di notizie fondato da Glenn Greenwald, l’uomo che aiutò Edward Snowden a svelare il sistema di sorveglianza globale messo in piedi dall’intelligence degli Stati Uniti.Moro, che prima di diventare ministro nel governo di Jair Bolsonaro, aveva maneggiato l’inchiesta che portòa una prima condanna nel 2017, avrebbe messo in atto, spiega ’The intercept”, una serie di “comportamenti non etici e inganni sistematici” nel corso ...

