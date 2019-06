Concorsi Istruttori di Vigilanza 2019 - tutti i bandi attivi : In Gazzetta Ufficiale sono usciti numerosi bandi per lavorare come Istruttori e Specialisti di Vigilanza negli enti locali italiani. Prima di evidenziarne le specifiche, vediamo assieme i requisiti richiesti per la partecipazione ai Concorsi Istruttori di Vigilanza: cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea, previa conoscenza della lingua italiana e godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di ...

Concorsi per istruttori tecnici - tutti i bandi pubblicati : In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati bandi per l’assunzione di istruttori tecnici nei Comuni italiani. Le nuove assunzioni, in taluni casi, sono previste dal piano triennale di Quota 100 che permetterà un turnover nella Pubblica Amministrazione fino al 2021. Vediamo assieme tutti i bandi di concorso attivi facendo particolare attenzione ai requisiti di partecipazione, alle modalità di invio delle domande e alla procedura ...

Concorsi 2019 : tutti i bandi per collaboratori e istruttori amministrativi : Nuove opportunità lavorative per collaboratori e istruttori amministrativi: in questo articolo puoi trovare tutti i bandi aperti e le informazioni necessarie per concorrere per un impiego negli enti locali italiani. I requisiti per l’ammissione ai Concorsi per collaboratori professionali e istruttori area amministrativa sono i seguenti: maggiore età; diploma di maturità o titolo equipollente conseguito all’estero; cittadinanza ...