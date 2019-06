Comunali Rovigo | lo scivolone della Lega dal crollo della giunta all’harakiri | il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) L’harakiri, che perde, è clamoroso. Il partito di Salvini ha governato per quattro anni, poi il sindaco aveva cominciato a perdere pezzi di, fino a rimanere da solo. Senza assessori, senza maggioranza. Per ventun giorni ha resistito nel vuoto amministrativo più assoluto, finché a sfiduciarlo, quando la situazione era diventata insostenibile, una specie di farsa politica, sono stati anche i suoi consiglieri, poi puniti dal partito per aver fatto cadere un sindaco che però i rodigini non rimpiangeranno. Ma la frana di Massimo Bergamin, ex autista di autobus, diventato addirittura vicepresidente regionaleLiga Veneta–Nord, a distanza di alcuni mesi si è trasformata in un’autentica disfatta per il Carroccio. Il nuovo sindaco diè, infatti, Edoardo Gaffeo del centrosinistra a cui è riuscito un recupero che ha del miracoloso. Contro di ...

