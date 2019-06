Comunali | Livorno torna quasi rossa grazie a un sindaco senza tessera | Pd sotto traccia

Risultati Comunali 2019 : Livorno torna alla sinistra - Ferrara alla Lega dopo 69 anni - M5S vince a Campobasso : Sono 136 i comuni delle regioni a statuto ordinario dove si è svolto il secondo turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco. «Vittoria straordinaria», commenta il vicepremier Matteo Salvini

Elezioni Comunali Livorno 2019 : risultati ballottaggio - ecco chi ha vinto : Elezioni comunali Livorno 2019: risultati ballottaggio, ecco chi ha vinto Con quest’ultima giornata elettorale che ha mandato al voto i cittadini di 136 comuni – di cui 13 capoluoghi di Provincia e 2 capoluoghi di Regione -, si chiude la lunghissima campagna elettorale, che ha avuto il suo apice nella giornata del 26 maggio. In quell’occasione, si votò per le europee, per le regionali in Piemonte e per migliaia di ...

Elezioni Comunali 2019 - risultati dello spoglio in diretta. Il M5S perde Livorno - Perugia al centrodestra - Gori confermato sindaco a Bergamo. : Elezioni amministrative, la diretta dello spoglio al via tra qualche minuto: il M5S perde Livorno, il centrosinista si conferma a Firenze e Bari mentre il centrodestra riesce a tenere la...

Elezioni Comunali Livorno - primi risultati : il M5S perde la città. Avanti Luca Salvetti (Pd) : A Livorno i pentastellati registrano un'altra sconfitta: la città toscana, guidata negli ultimi 5 anni dalla giunta di Filippo Nogarin (che si è candidato alle europee) è contesa in questo momento dal candidato del centrosinistra, Luca Salvetti ( in testa) e dal candidato del centrodestra, Andrea Romiti.Continua a leggere

I risultati delle Comunali a Livorno : Verso le 14 usciranno i primi risultati: dai risultati delle europee sembra che anche qui il Movimento 5 Stelle sia il grande sconfitto, dopo cinque anni alla guida della città