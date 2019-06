Comunali | 12 capoluoghi vanno al centrodestra |Al centrosinistra 13 | persi Ferrara e Forli

Ballottaggio elezioni Comunali 2019 : comuni e capoluoghi al voto - la data : Ballottaggio elezioni comunali 2019 : comuni e capoluoghi al voto , la data Domenica 26 maggio non è stato solo il giorno delle elezioni europee, infatti, oltre alle regionali in Piemonte, si è svolta un’importante tornata di amministrative. Quasi la metà dei comuni italiani chiamata al voto : tra i centri più grandi, Firenze, Bari, Bergamo, Pesaro, Modena hanno visto riconfermarsi il centrosinistra mentre altri come Perugia, Urbino e Pescara ...

Ballottaggio elezioni Comunali : secondo turno domenica 9 giugno - si vota in 15 capoluoghi : Oltre alle elezioni europee, lo scorso 26 maggio si sono svolte anche le elezioni amministrative per diversi comuni d’Italia. In alcuni di questi, però, bisognerà attendere il secondo turno per scoprire il nome del sindaco. Il Ballottaggio andrà in scena il prossimo 9 giugno. Si tornerà alle urne in 15 capoluoghi di regione o provincia. Tra questi avremo Campobasso, in Molise, dove si sfideranno Maria domenica D’Alessandro (CDX) e Roberto ...