Come partecipare a GiffoniRapContest | Max Brigante e Don Joe a caccia di rapper con

Concorso Polizia di Stato 2019 - 1.515 Allievi Agenti : Come partecipare : Nuove assunzioni nelle Forze di Polizia: indetto il Concorso Polizia di Stato 2019, che vedrà l’assunzione di 1.515 Allievi Agenti selezionati tra i cittadini italiani nelle seguenti condizioni: Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi; Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in rafferma annuale; Volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma ...

Alessandro Borghi a Roma incontra pubblico e studenti venerdì 7 giugno per Sulla Mia Pelle : Come partecipare : Alessandro Borghi continua ad incontrare il pubblico della sua città per parlare del film Sulla Mia Pelle, in cui ha interpretato magistralmente - vincendo per questo un David di Donatello come Miglior Attore Protagonista - il geometra Romano Stefano Cucchi nella sua ultima settimana di vita. L'attore Romano aveva già preso parte alla proiezione pubblica in piazza San Cosimato a Trastevere insieme al resto del cast e al regista Alessio ...

Casting per Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale - Come partecipare alle selezioni per comparse : Al via i Casting per Il Commissario Ricciardi, la nuova serie televisiva di Rai1 che vedrà Lino Guanciale nel ruolo del protagonista. Il progetto segna il ritorno dell'attore sul piccolo schermo dopo i successi de L'Allieva 2 e La Porta Rossa 2. Lo sviluppo di un adattamento del Il Commissario Ricciardi si è vociferato da diverso tempo, ma finora non si era mai concretizzato. Il personaggio letterario è creato dallo scrittore napoletano ...

Michele Soavi firma La Guerra è finita - la nuova fiction Rai con Michele Riondino : Come partecipare ai casting : La stagione televisiva sta per chiudersi lasciando il pubblico impelagato in repliche e vecchie serie tv ma in tutta Italia si lavora assiduamente sul set per mettere insieme le novità a cominciare da La Guerra è finita. Questo è il titolo di una delle nuove fiction di Rai1 che porterà la firma di Michele Soavi. Reduce del successo di Mentre ero via, il regista è già a lavoro dietro la macchina da prese per la nuova fiction di Rai1 "La Guerra ...

Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno sul set di Angela : Come partecipare ai casting della fiction Rai : La stagione televisiva volge alla conclusione ma sui vari set, sparsi in tutta Italia, si sta lavorando già per mettere insieme quelli che saranno i prodotti che occuperanno il prime time della prossima a cominciare da Angela. Questo è il titolo della nuova fiction Rai che vedrà protagonista Vanessa Incontrada al fianco di Giuseppe Zeno. I due volti macina ascolti di casa Rai sono impegnati insieme sul set romano della fiction prodotta dalla 11 ...

«Vanity Fair» vi invita all’anteprima italiana di «Rocketman». Ecco Come fare per partecipare : RocketmanRocketmanRocketmanRocketmanRocketmanRocketmanRocketmanRocketmanRocketmanArriverà al cinema mercoledì 29 maggio ma, grazie a Vanity Fair, avrete l’occasione di vederlo in anteprima, quattro giorni prima dell’uscita ufficiale. Parliamo di Rocketman, il film di Dexter Fletcher presentato al Festival di Cannes e con Taron Egerton nel ruolo di Elton John: rockstar, artista, icona che ha fatto la storia. E alla première italiana ...

Arriva la lotteria degli scontrini - premi fino a 1 milione : Come funzionerà e Come partecipare : La lotteria degli scontrini arriverà il primo gennaio 2020 e da allora i contribuenti, dando esplicito consenso e fornendo il codice fiscale, potranno partecipare all'estrazione di premi mensili fino a 10mila euro e di un maxi-premio annuale da un milione. Ecco come funzionerà la lotteria degli scontrini e come si potrà partecipare.Continua a leggere

Suzuki V-Strom Academy - imparare divertendosi : Come partecipare e costi : Sull’onda dei consensi ottenuti nelle prime date della stagione, nello scorso weekend la Suzuki V-Strom Academy ha registrato il tutto esaurito La seconda stagione della Suzuki V-Strom Academy sta riscuotendo un successo clamoroso. Gli ultimi corsi della scuola organizzata da Suzuki Italia e dedicata alla guida off-road delle Sport Enduro Tourer bicilindriche hanno fatto puntualmente registrare il tutto esaurito. Le novità introdotte per ...

Parco Valentino – Mazda festeggia i 30 anni della MX-5 : ecco Come partecipare [GALLERY] : La Mazda MX-5 30th anniversary Edition prodotta in soli 3000 esemplari, sia soft top che tettuccio rigido, adotta il 2,0 L da 184 con cambio manuale e riceve l’esclusiva tinta ‘Racing Orange’ per la carrozzeria Il prossimo 22 giugno, a margine del Salone del Valentino, Mazda festeggerà il compleanno della roadster più amata al mondo, con un raduno in grande stile al Parco Dora di Torino e una parata nel centro del ...

Al via i casting de Il Collegio 4 a Napoli - Catania - Palermo e Roma : tutti i dettagli su Come iscriversi e partecipare : Finalmente hanno preso via i casting de Il Collegio 4 che, molto probabilmente, andrà in onda il prossimo autunno su Rai2. Dopo il successo della terza stagione, il docu-reality è stato confermato e annunciato ufficialmente e adesso anche Magnolia si è spinta oltre con i casting itineranti. Ebbene sì, quest'anno non solo sarà possibile iscriversi al sito e sperare di partecipare ai casting de Il Collegio 4 ma si potrà sognarlo anche senza ...

DiscoverEu - l’Ue regala un viaggio ai 18enni per scoprire il continente : chi può partecipare e Come : Riparte DiscoverEu, l'iniziativa dell'Unione Europea che consentirà a 20.000 ragazzi di viaggiare attraverso il vecchio continente con dei biglietti Interrail in regalo. Possono fare richiesta, per diventare "ambasciatori DiscoverEu", tutti i cittadini degli Stati membri dell'Ue nati tra il 2 luglio 2000 e il 1 luglio 2001.Continua a leggere

L'isola degli eroi 2019 Come partecipare al game show di Boing : ... che è riuscita a conquistare il titolo di eroina delL'isola e si è aggiudicata un viaggio per il mondo insieme alla sua famiglia. L'isola degli eroi 2019 come partecipare Per partecipare al casting ...

Casting per Il Commissario Montalbano a Ragusa - Come partecipare alle selezioni per comparse : Con l'inizio delle riprese, sono partiti anche i Casting per Il Commissario Montalbano. I nuovi episodi andranno in onda il prossimo anno, mentre Luca Zingaretti e il cast sono attesi sul set per il primo ciak il 29 aprile. Secondo Ragusa News, la produzione è alla ricerca di comparse che appariranno nella nuova stagione. Le selezioni si terranno al palazzo della Cultura (quello che un tempo fu il Tribunale), a Modica bassa, il prossimo 26 ...