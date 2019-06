Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 | il calendario e tutte le partite dei

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) Leaglidi calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato, gli orari, idi tutti gli incontri e ledei vari gironi.2010:GRUPPO A: 22 marzo (ore 18.00) Bulgaria-Montenegro 1-1 (50′ Mugosa, 82′ Nedelev) 22 marzo (ore 20.45) Inghilterra-Repubblica Ceca 5-0 (25′ Sterling, 47′ Kane, 62′ Sterling, 68′ Sterling, 84′ aut. Kalas) 25 marzo (ore 20.45) ...

IconWheelsIT : #F1 2019 – #Hamilton vince il GP del #Canada a #Montréal con la #Mercedes, penalità per #Vettel @MercedesBenz_IT… - f_svelto : @AndreaEttori Se non guardiamo ai risultati in pista e alle classifiche, la sua resta davvero una favola bellissima… - zazoomnews : Calcio femminile Mondiali 2019: risultati e classifiche dei gironi. Italia in testa col Brasile! - #Calcio… -