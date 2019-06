CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2019 Dylan Teuns nuovo leader dopo la 2tappa

CLASSIFICA GIRO del Delfinato 2019/ Boasson Hagen primo leader - oggi la 2tappa : Classifica Giro del Delfinato 2019: Boasson Hagen primo leader della corsa francese che oggi lunedì 10 giugno 2019 vivrà la sua seconda tappa.

Ciclismo - Giovanni Carboni : “Giro d’Italia bellissimo - in futuro posso fare CLASSIFICA. Vorrei vincere una tappa al Tour” : Ventitré anni, una grinta invidiabile, e una voglia irrefrenabile di crescere e migliorarsi giorno dopo giorno. Giovanni Carboni, il giovane marchigiano della Bardiani-CSF, tre volte in maglia bianca durante il Giro d’Italia, è stato uno dei debuttanti nella Corsa Rosa che si è messo più in luce per tutte e tre le settimane di gara. Ha rispettato a pieno la fiducia datagli dal suo Green Team che lo aveva già lanciato a tutta al Tour of the ...

Giro d’Italia - Movistar prima nella CLASSIFICA dei premi vinti : A fine Giro d’Italia oltre alla gloria e alle emozioni resta da spartire per i corridori anche un ricco montepremi in denaro. La corsa rosa ha messo in palio ben un milione e mezzo di euro, da dividere a seconda dei piazzamenti in classifica finale, nelle tappe e nelle graduatorie secondarie. La parte del leone l’ha fatta ovviamente la Movistar, che oltre ad aver vinto il Giro con Carapaz ha intascato anche i premi del quarto posto di Landa, di ...

CLASSIFICA finale Giro d’Italia 2019 - 21^ tappa : Richard Carapaz in trionfo - Vincenzo Nibali secondo a 1’05” : Richard Carapaz ha vinto il Giro d’Italia 2019, il 26enne ecuadoregno della Movistar si è difeso nella cronometro conclusiva di Verona e ha potuto festeggiare all’Arena. Il sudamericano ha indossato la maglia rosa sul podio conclusivo battendo Vincenzo Nibali per 1’05”, lo Squalo ha recuperato tanto lungo i 17 km contro il tempo ma non è bastato per il ribaltone che era oggettivamente impossibile. Lo sloveno Primoz Roglic ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e CLASSIFICA della tappa di oggi (Verona-Verona) : Chad Haga vince la cronometro - battuto Victor Campenaerts : Lo statunitense Chad Haga ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2019. Il corridore della Sunweb si è imposto nella cronometro individuale di 17 km sulle strade di Verona, facendo registrare il miglior tempo di 22’ 07”. Alle sue spalle si piazzano i belgi Victor Campenaerts e Thomas De Gendt, rispettivamente a 4” e 6”. Festeggia anche l’ecuadoregno Richard Carapaz, che conquista la maglia rosa di questa 102ma edizione. Di ...

Giro d’Italia 2019 - Sho Hatsuyama è la maglia nera : ultimo in CLASSIFICA a 6 ore da Carapaz! Succede a Fonzi : Il giapponese Sho Hatsuyama concluderà il Giro d’Italia 2019 in ultima posizione: l’alfiere della Nippo-Vini Fantini-Faizanè occupa al momento il 142esimo posto a 6h03:31 di distacco dalla maglia rosa Richard Carapaz, 4’03” peggio del penultimo in classifica (l’australiano William Clarke). Il simpatico 30enne, campione nazionale 2016 e alla sua prima partecipazione in un Grande Giro, ha onorato l’impegno fino ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “L’età non è un limite. Al Tour de France non farò CLASSIFICA : voglio la maglia a pois” : Vincenzo Nibali è stato assoluto protagonista al Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha lottato per conquistare il Trofeo Senza Fine ed entrare nella storia come il vincitore più anziano di sempre ma purtroppo la maglia rosa è sfumata: il siciliano si dovrà accontentare del secondo posto alle spalle di Richard Carapaz, ecuadoregno che si è dimostrato molto forte in salita e che ha approfittato del tatticismo del capitano della Bahrain-Merida e ...

Golf - US Open femminile 2019 : cambio al vertice della CLASSIFICA - dopo il terzo giro avanti Yu Liu e Celine Boutier : Non c’è più Mamiko Higa al comando dello US Open, secondo Major della stagione di Golf femminile. dopo un terzo giro ricco di colpi di scena, infatti, si portano in testa la cinese Yu Liu e la francese Celine Boutier, entrambe a -7 complessivamente (-5 di giornata per Liu, -2 per Boutier) e alla caccia della prima soddisfazione a livello di Major della carriera. Al terzo posto, oltre a Higa, ci sono le americane Lexi Thompson e Jaye Marie ...

Giro d’Italia – Carapaz ad un passo dalla vittoria - Nibali e Landa fanno fuori Roglic : la nuova CLASSIFICA generale : Carapaz si conferma maglia rosa e si assicura la vittoria della 102ª edizione del Giro d’Italia: la nuova classifica generale della Corsa Rosa E’ andato in scena oggi l’ultimo tappone di montagna del Giro d’Italia 2019: i ciclisti hanno affrontato percorso tosto e difficile, decisivo per questa 102ª edizione che sta volgendo ormai al termine. Vincenzo Nibali non è riuscito nel tentativo di accorciare le distanze ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e CLASSIFICA della tappa di oggi (Feltre-Croce d’Aune) : Pello Bilbao si aggiudica la frazione dolomitica davanti a Landa e Ciccone : La ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2019 ha regalato uno spettacolo di assoluto valore e ha visto infiammarsi in maniera spettacolare la battaglia tra gli uomini di classifica. Sulla salita verso Croce d’Aune il terzetto composto da Richard Carapaz (Movistar), Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) e Mikel Landa (Movistar) ha staccato gli avversari diretti per il successo finale, ma la vittoria di giornata è andata allo ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2019 / Maglia rosa Carapaz : l'analisi dell'ecuadoriano : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2019: Richard Carapaz resta Maglia rosa. Oggi il penultimo giorno della Corsa rosa, tappone di alta montagna: tempo di verdetti?

Giro - nella 19^ tappa si rivede Chaves - Lopez guadagna terreno in CLASSIFICA : Arriva ancora la fuga in questo Giro d’Italia che ha concesso gloria quasi quotidiana a chi ha avuto coraggio di attaccare nelle fasi iniziali della corsa. Anche nella tappa di San Martino di Castrozza, la 19esima della corsa rosa, il gruppo ha lasciato spazio ai fuggitivi di giornata. Tra questi Esteban Chaves, il grimpeur colombiano reduce da un paio di stagioni tormentate a causa di malattie ed infortuni. Il corridore della Mitchelton ha ...

CLASSIFICA GIRO d'Italia 2019/ Maglia rosa Carapaz : Lopez sempre in maglia bianca : Classifica Giro d'Italia 2019: Richard Carapaz resta maglia rosa. Oggi a San Martino di Castrozza può essere una tappa importante: terzultimo giorno.

Giro d’Italia 2019 - risultato e CLASSIFICA della tappa di oggi (Treviso-San Martino di Castrozza) : successo di Chaves - secondo uno sfortunato Vendrame : Ennesimo successo della fuga nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2019. Il colombiano Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) ha mantenuto il favore del pronostico staccando con una serie impressionante di attacchi tutti gli altri compagni di avventura e aggiudicandosi la vittoria sull’arrivo in salita di San Martino di Castrozza. Seconda posizione per uno sfortunatissimo Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec), penalizzato ...