Civitavecchia | Lega diventa ambientalista nella città del carbone e vince le elezioni Ma

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Adel, lasi mette il vestitoe alle amministrative batte un Pd piuttosto ambiguo sul destino della centrale Enel. Solo che ora il neo sindaco del Carroccio, Ernesto Tedesco, e la maggioranza che lo sostiene, finita la campagna elettorale dovranno confrontarsi con la linea nazionale di Matteo Salvini. Il quale, sull’argomento, ha già detto che “è finito il tempo dei ‘no’ a tutto”. Dichiarazione in linea con i piani di phase-out dell’Enel che, nei siti di La Spezia, Fusina, Brindisi e, vuole sostituire ilcon il metano. Tutt’altro, insomma, rispetto al “polo delle rinnovabili dal 2025” di cui la nuova maggioranza ha parlato in campagna elettorale. Un argomento che mette in ansia anche il M5s, di cui i comitati No-Coke civitavecchiese – da sempre per la dismissione della centrale – sono stati fra i ...

Giorgiolaporta : Uno straordinario #2giugno, insieme al Capitano Matteo #Salvini per sostenere i sindaci della #Lega ai #ballottaggi… - MamolkcsMamol : Tarquinia, Civita Castellana e Civitavecchia trionfano i sindaci della Lega di Salvini - augustosantori : RT @FabrizioSantori: Nel Lazio uno straordinario risultato. Vinciamo a Tarquinia, Civitavecchia, Nettuno, Palestrina, Ciampino e Civita Cas… -