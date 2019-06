Cisterna di Latina Ha confessato il marito di Elisa Ciotti

Cisterna di Latina : bambina di 10 anni avrebbe assistito all'omicidio della madre : Una donna di 35 anni è stata uccisa, questa mattina, a Cisterna di Latina. Secondo quanto riferito, all'omicidio della donna, originaria di Velletri, in provincia di Roma, avrebbe assistito la figlia di soli dieci anni. La tragedia è avvenuta nell'abitazione della 35enne, in via Palmarola nel quartiere popolare di San Valentino dove abitava con il marito e la figlia in un complesso di villette a schiera....Continua a leggere

Cisterna di Latina - donna uccisa in casa. La figlia di 10 anni dà l'allarme : «È successo qualcosa alla mamma». Interrogato il marito : Omicidio stamattina a Cisterna di Latina. Una donna di 35 anni è stata uccisa in una villetta a schiera in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazioni sembra che...

Donna uccisa in casa a Cisterna di Latina. L'omicidio sarebbe avvenuto davanti alla figlia minorenne : Una Donna è stata uccisa questa mattina a Cisterna di Latina. L’omicidio è avvenuto in una abitazione in via Palmarola, nel quartiere San Valentino. Dalle prime informazioni sembra che all’omicidio abbia assistito la figlia minorenne.Secondo il quotidiano Latinaoggi.eu, la Donna, 36 anni, sarebbe stata decapitata. La figlia avrebbe 10 anni. Il Messaggero riferisce che il marito della Donna si trova in caserma ...

