Ciak in Marocco per il settimo film di Ficarra e Picone

(Di lunedì 10 giugno 2019) Sono iniziate nel cuore del, a Ouarzazate, le riprese deldi, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited e distribuito nelle sale il 12 dicembre da Medusa. Sabato 8 giugno il primoper il lungometraggio scritto dagli stessi Salvoe Valentinocon Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, che avrà una lavorazione di 10 settimane.Otto saranno interamente girate a Ouarzazate, mentre le restanti due toccheranno il Lazio. Nel cast insieme a, tra gli altri, ci sarà anche Massimo Popolizio. Il direttore della fotografia è Daniele Cipri, ai costumi Cristina Francioni, la scenografia è affidata a Francesco Frigeri. Il nuovoarriva dopo il successo de "L'Ora Legale", uscito a gennaio 2017 con grande accoglienza da parte del pubblico e della critica, diventato l'incasso più alto dell'anno con oltre 11 milioni ...

