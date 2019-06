Chiesa ha detto sì | offerta monstre di Paratici | ecco quanto costerà realmente!

Juventus - è fatta per Chiesa : Inter beffata - l’attaccante ha detto sì! Ingaggio faraonico : Chiesa Juventus- Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, la Juventus avrebbe raggiungo l’accordo totale con Federico Chiesa per il passaggio in bianconero dell’esterno viola. Un accordo basato su un contratto monstre con cifre da capogiro. Di fatto, come si leggere, l’esterno offensivo sarebbe pronto a firmare un quadriennale da circa 5 milioni di euro netti […] More

"Mai detto di non votare Salvini" Voto - la Chiesa fa pace con la Lega : "Non è nel mio stile, nel mio temperamento, nel mio modo di pensare". Il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, ha risposto in questi termini, ai margini della conferenza stampa per tirare le somme sulla 73esina Assemblea generale dei Vescovi, rispetto al titolo di un giornale italiano che ha

San Benedetto del Tronto - striscione delle clarisse "contro clima di odio". Si dimette il segretario pastorale : "Pseudo-Chiesa" : Gli striscioni arrivano anche fuori dal monastero "Santa Speranza" delle clarisse di San Benedetto del Tronto, dove è stata appesa una scritta che recita "Lo avete fatto a me". Una sintesi della frase tratta dal Vangelo secondo Matteo "Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Uno striscione di cui la badessa ha parlato al Corriere della

Una luce nella notte del'attuale crisi della Chiesa : Benedetto XVI : ... è semplicemente un luogo di incontro e di testimonianza, propone delle occasioni a cadenza più o meno mensile; conferenze su tematiche di attualità, presentazione libri, spettacoli teatrali

Serie A Fiorentina - Montella : «Chiesa? Non è detto che vada via» : FIRENZE - " In queste ultime partite bisogna fare punti e vincere, anche perchè in casa non succede da tanto tempo". Questo il monito di Vincenzo Montella , con la sua Fiorentina che, dopo la