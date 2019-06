Chicago Pd 7 | trama | cast e anticipazioni Quando esce la serie tv

termometropolitico

(Di lunedì 10 giugno 2019)Pd 7:latv Il Network NBC ha rinnovatoPd per una settima stagione. NBC ha difatti rivelato che il crossover diFire, anch’esso nato dalla mente di Dick Wolf, è un successo al pari dellasorella maggiore. L’ultima stagione diPD ha infatti registrato una media di 7,2 milioni di telespettatori, proclamandosi come una dellepiù amate dal pubblico. Lisa Katz e Tracey Pakosta, vertici di NBC, si sono dichiarate entusiaste del lavoro di Wolf reputando il franchise dicome il perno delle loro programmazioni. L’uscita della settima stagione dellatv ancora non ha una data ufficiale, ma si suppone possa debuttare verso la fine di settembre 2019. Per quanto riguarda le date italiane, bisognerà attendere un po’ di più, forse l’inizio della primavera 2020, in ...

zazoomblog : Chicago Fire 8: trama cast e anticipazioni. Quando esce la serie tv - #Chicago #trama #anticipazioni. -