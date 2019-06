Chiara Ferragni | Senza veli social - foto

Bella Thorne e Benji/ Uscita di coppia con Chiara Ferragni e Fedez a Los Angeles : Bella Thorne sempre più unita con Benji: il cantante l'ha raggiunta negli Usa. Poi l'incontro con Chiara Ferragni e Fedez, foto.

Chiara Ferragni astuta : Fedez le prepara uno scherzo tremendo - ma lei non ci casca : I 'Ferragnez' sono tornati a Los Angeles per via di alcuni impegni professionali e Chiara Ferragni, che ha raggiunto la sua famiglia da Roma, dove è stata protagonista di un evento in...

Fedez ha qualcosa da ridire! Chiara Ferragni senza reggiseno instagram : Una foto senza reggiseno ha incantato tutti i follower di Chiara Ferragni, tranne Fedez. Solo una mano a coprire il seno e una scritta in inglese: “Small boobs, big heart”. Così Chiara Ferragni ha postato oggi una foto che mostra “più del dovuto” e che risale molto probabilmente a qualche giorno fa, durante il suo arrivo a Cannes, quando aveva fatto credere a tutti i suoi follower di aver tagliato i lunghi capelli biondi.-- In ...

Chiara Ferragni senza veli sui social! Ecco la foto da 1 milione di like : Chiara Ferragni non è una che riesce a stare lontano dai riflettori e pure questa volta non si è smentita. L’influencer cremonese moglie di Fedez, sta facendo molto parlare di sé in queste ore. Nelle ultime ore però l’influencer ha pubblicato una foto diversa dal solito. L’unico indumento, se così si può definire, è solo la parrucca. Chiara Ferragni si mostra senza veli e a coprire il tutto senza essere eccessiva, utilizza la mano. La ...

Chiara Ferragni in topless su Instagram/ "Piccolo seno - grande cuore" : web si divide : Chiara Ferragni in topless su Instagram e il web si divide. "Piccolo seno, grande cuore": pioggia di like, ma per qualcuno è un autogol...

Piccolo se** - grande cuore! Chiara Ferragni senza veli su Instagram : Chiara Ferragni torna a stupire il pubblico (e ad aizzare gli haters) con una foto sexy pubblicata su Instagram, che la ritrae senza veli. Con le mani che coprono il se**, la blogger lancia lo slogan: “Piccolo se**, grande cuore”. Nonostante Chiara Ferragni si sia già distinta in passato per il suo personale contributo alla lotta al body shaming, questa volta non sembra essere stata del tutto convincente. Uno scatto sensuale e senza veli ...

Chiara Ferragni - Fedez e Leone cacciati da un parco giochi? Ecco cosa sta succedendo : Chiara Ferragni, Fedez e Leone sono stati cacciati da un parco a Los Angeles? Il rapper ha raccontato l'accaduto nelle stories di Instagram. Al momento l'influencer è in Italia per...

Meno male che mia moglie non c'è! Fedez si diverte senza Chiara Ferragni : Fedez si diverte a Los Angeles nell'attesa che arrivi anche la moglie. Ma una serata un po' movimentata potrebbe far infuriare la influencer. Fedez si trova a Los Angeles con Leone. Chiara Ferragni, invece, ha dovuto rimanere in Italia per alcuni impegni lavorativi, ma tra qualche ora anche lei partirà alla volta degli Usa. In questi giorni, padre e figlio si sono divertiti insieme, fra parchi privati e pubblici. Tanto da ...

Chiara Ferragni - Fedez e Leone cacciati da un parco giochi? Ecco cosa sta succedendo : Chiara Ferragni, Fedez e Leone sono stati cacciati da un parco a Los Angeles? Il rapper ha raccontato l'accaduto nelle stories di Instagram. Al momento l'influencer è in Europa per...

Chiara Ferragni - svelato il suo segreto per un sedere praticamente perfetto : La invidiamo un po’ tutte, dai. È bella, è fortunata, è famosa, è ricca. Non a caso Chiara Ferragni è l’influencer più famosa al mondo, oltre che icona di stile e di bellezza. Ma a proposito di bellezza, la Ferragni è bella e ha un fisico perfetto ma è difficilissimo vederla in tenuta ginnica o durante un allenamento. Il fatto che non si immortali mentre è in palestra non significa che non ci vada, ma, considerando quando la Ferragni documenti ...

Un pugno negli occhi! Il make up di Chiara Ferragni non piace : Chiara Ferragni sbarca sul Lago di Como per presentare la nuovissima collezione di trucchi ideata con Lancome. Ma il web non apprezza e piovono critiche sul look realizzato per la serata. Chiara Ferragni, sul lago di Como per presentare la sua linea di makeup in collaborazione con Lancome, ha ricevuto parecchie critiche sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram. Nella pubblicazione la 32enne ha mostrato il look creato per la ...

Chiara Ferragni dà un bonus di 3.400 euro ai suoi dipendenti : Gli affari di Chiara Ferragni vanno a gonfie vele. Così l'influencer ha deciso di condividere il successo con i suoi dipendenti: la Tbs Crew ha infatti assegnato ai propri lavoratori un premio di 3.400 euro lordi a testa in relazione ai buoni risultati ottenuti nel 2018 dalla società che gestisce il portale TheBlondeSalad.com e si occupa dei diritti di immagine della stessa Ferragni. Il bonus, spiega una nota, «sarà distribuito, in parti uguali, ...

Intimissimi – Chiara Ferragni interpreta la nuova tendenza [GALLERY] : Rivoluzione triangolo by Intimissmi: Chiara Ferragni interpreta la nuova tendenza Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più famosa del mondo, interpreta con stile la nuova tendenza triangoli. Nella gallery i bellissimi scatti della nota influencer con i triangoli firmati Intimissimi. L'articolo Intimissimi – Chiara Ferragni interpreta la nuova tendenza [GALLERY] sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Parte il «Chiara Ferragni World Tour» : CHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMECHIARA Ferragni X LANCÔMEChiara Ferragni sta per allungare la lista dei propri appellativi, aggiungendo agli ormai consolidati, imprenditrice ...