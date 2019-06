Chi vince il Grande Fratello 16? Il pronostico sulla finale

CivitavecChia - Lega diventa ambientalista nella città del carbone e vince le elezioni. Ma Salvini non rinuncia al combustibile : A Civitavecchia, nella città del carbone, la Lega si mette il vestito ambientalista e alle amministrative batte un Pd piuttosto ambiguo sul destino della centrale Enel. Solo che ora il neo sindaco del Carroccio, Ernesto Tedesco, e la maggioranza che lo sostiene, finita la campagna elettorale dovranno confrontarsi con la linea nazionale di Matteo Salvini. Il quale, sull’argomento, ha già detto che “è finito il tempo dei ‘no’ a tutto”. ...

Virginia TomarChio e Vincenzo Di Primo : nuovo amore ad Amici? L’indiscrezione : Da Amici di Maria De Filippi è nata una nuova coppia? Il quarto classificato dell’edizione 2019 del talent show di Canale 5, Vincenzo Di Primo, e la ballerina professionista Virginia Tomarchio (a sua volta arrivata terza nell’edizione numero 14 ed ex fidanzata di Cristian Lo Presti) hanno condiviso delle storie su Instagram tra l’8 e il 9 di giugno in cui li si vedeva chiaramente partecipare alla stessa festa insieme. Da qui, ...

Grande Fratello 2019 : Chi vincerà? : Finalisti - Grande Fratello 16 Dopo nove settimane di gioco, è arrivata l’ora di conoscere il nome del vincitore di Grande Fratello 2019. I concorrenti rimasti in casa sono 7, 3 dei quali attualmente in nomination per ottenere l’ultimo posto disponibile per la finale. Ripercorriamo sinteticamente il percorso di ciascuno per cercare di capire chi ha più chance per poter ambire al primo posto. Grande Fratello 2019: i quattro finalisti ...

Breaking Bad il film - torna Bryan Cranston? ‘Se me lo Chiede Vince Gilligan sì - è un genio’ : “Se io, come Walter White, tornassi in Breaking Bad? Potrebbe anche succedere! Potrebbe esserci un flashback (…) Sono sempre morto ma non so cosa potrebbe succedere” così Bryan Cranston, indimenticabile protagonista di Breaking Bad, ha commentato la possibilità di poter tornare a vestire i panni del professore di chimica che si ‘riscopre cattivo’ nella pluripremiata serie ideata e scritta da Vince Gilligan. Si parla ...

Comunali - a Capaccio Paestum vince il “sindaco delle fritture” e consigliere di De Luca. Nonostante l’inChiesta : Alle 10 di sera e ad urne ancora aperte chi si trovata a passare per via Magna Graecia aveva già chiara la percezione della vittoria dell’avvocato Franco Alfieri al ballottaggio per la poltrona di sindaco di Capaccio Paestum, comune di 22mila abitanti del Cilento. Il comitato elettorale dell’uomo reso celebre quasi tre anni fa da vincenzo De Luca per la frase che lo definiva campione del clientelismo e lo esortava a offrire “fritture di pesce” ...

Triathlon - World Cup Huatulco 2019 : nella gara masChile vince il favorito della vigilia - il canadese Tyler Mislawchuk : Conclusa a Huatulco, in Messico, la tappa della World Cup di Triathlon, che nella gara maschile, disputata su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa), ha visto il successo del grande favorito della vigilia, il canadese Tyler Mislawchuk, che partiva con il numero 1. Non vi erano italiani al via. Affermazione del canadese Tyler Mislawchuk, che completa il percorso in 55’04”, staccando di 7″ il secondo ...

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 6-1 6-1 - il maiorChino vince il suo dodicesimo Slam parigino! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della Finale del Roland Garros 2019. E’ stato un piacere raccontare le due settimane di questo torneo: un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Diciottesimo torneo del Grande Slam vinto dall’iberico, due terzi dei quali vinti a Parigi. Nadal avvicina Federer, ora distante due sole lunghezze nella speciale ...

Mon Dieu Rafa! Nadal vince il 12° Roland Garros : solidità mentale e talento unico - Thiem si inChina al ‘King of Clay’ : Rafa Nadal vince il 12° Roland Garros della sua carriera battendo Dominic Thiem nella finale ‘remake’ della passata edizione: nessuno come il maiorchino, non solo a Parigi, ma nella storia di un singolo Slam Se stavate aspettando l’anno buono in cui il vincitore del Roland Garros non sarà Rafa Nadal, abbiamo una brutta notizia per voi: l’attesa continua. Dopo 3 ore di gioco, le braccia al cielo, le lacrime, il solito rotolarsi sulla terra ...

Vincenzo Di Primo e Virginia TomarChio stanno insieme? Foto e “Love” su Instagram : Amici, Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchio insieme: è nata una nuova coppia? Esplode il gossip ad Amici 18: Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchio stanno insieme? I due ballerini da qualche ora sono i protagonisti più chiacchierati del talent show! Vincenzo è stato un concorrente dell’edizione di Amici di Maria De Filippi che si […] L'articolo Vincenzo Di Primo e Virginia Tomarchio stanno insieme? Foto e “Love” su ...

Gennaro vince il Grande Fratello grazie a Francesca? Ecco Chi lo dice : Chi vincerà il Grande Fratello 16? Vladimir Luxuria punta su Gennaro Lillio Gennaro Lillio potrebbe vincere il Grande Fratello 16: parola di Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare ne ha discusso a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, dove è stata ospite sabato 8 giugno 2019. Vladimir ha vissuto […] L'articolo Gennaro vince il Grande Fratello grazie a Francesca? Ecco chi lo dice proviene da Gossip e ...

Italia - Mancini non si fida della Grecia : “gioChiamo per vincere - mai più fuori dai Mondiali” : “È una gara difficile, giochiamo contro una squadra molto tecnica. La Grecia ha cambiato la qualità del gioco negli ultimi mesi”. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, in vista della gara per le qualificazioni a Euro 2020. “Ci saranno dei momenti di difficoltà, dobbiamo saperci difendere -aggiunge l’allenatore jesino in conferenza stampa-. Oltre ad attaccare bisogna difendere, la ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Gianmarco Tamberi si ferma a 2.28 e Chiude al quarto posto - vince Bohdan Bondarenko : Si conclude con un quarto posto per Gianmarco Tamberi la gara di salto in alto del Golden Gala di Roma 2019, appuntamento italiano del circuito internazionale della Diamond League di Atletica leggera. L’azzurro, all’esordio stagionale all’aperto dopo aver vinto il titolo europeo indoor con 2.32, si è fermato alla misura di 2.28 in compagnia di altri quattro atleti pagando però gli errori nel proprio percorso e fermandosi ai ...

Chi vincerà l'E3 2019 secondo i lettori di Eurogamer.it? - articolo : Le porte dell'Eurogamer Cafe si chiudono ed è giunto il momento di fare un po' di chiarezza tra le chiacchiere da bar sui possibili vincitori dell'E3 2019 che abbiamo sentito in queste ore tra i lettori di Eurogamer.it.Iniziamo subito con il nuovo protagonista dell'E3 che a breve presenterà effettivamente il suo servizio: con prezzi, line-up, data di uscita e tutto quello che ci serve sapere. Ovviamente parliamo di Google con Stadia che, a ...

Sicilia : Ficarra (Lega) - 'ripristinare vecChie province abolite' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - “Sulle ex province non è più pensabile fare melina. L’attuale situazione delle Città metropolitane è al collasso e ciò che più mi preoccupa è lo stato di abbandono delle strutture scolastiche e delle manutenzioni delle strade che è, tristemente, un dato di fatto”. Ad in