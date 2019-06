Chi ha vinto e chi ha perso ai ballottaggi delle amministrative

Elezioni comunali Ferrara 2019 : risultati ballottaggio - ecco Chi ha vinto : Elezioni comunali Ferrara 2019: risultati ballottaggio, ecco chi ha vinto Con quest’ultima giornata elettorale che ha mandato al voto i cittadini di 136 comuni – di cui 13 capoluoghi di Provincia e 2 capoluoghi di Regione -, si chiude la lunghissima campagna elettorale, che ha avuto il suo apice nella giornata del 26 maggio. In quell’occasione, si votò per le europee, per le regionali in Piemonte e per migliaia di ...

Elezioni comunali Livorno 2019 : risultati ballottaggio - ecco Chi ha vinto : Elezioni comunali Livorno 2019: risultati ballottaggio, ecco chi ha vinto Con quest’ultima giornata elettorale che ha mandato al voto i cittadini di 136 comuni – di cui 13 capoluoghi di Provincia e 2 capoluoghi di Regione -, si chiude la lunghissima campagna elettorale, che ha avuto il suo apice nella giornata del 26 maggio. In quell’occasione, si votò per le europee, per le regionali in Piemonte e per migliaia di ...

Risultati ballottaggi comunali 2019 : Chi ha vinto città per città : Risultati ballottaggi comunali 2019: chi ha vinto città per città Campobasso ai 5 Stelle, mentre il centrosinistra si riprende Livorno e mantiene Reggio Emilia e Prato. La grande sorpresa? Ferrara, che va alla Lega, così come Biella. Questi i Risultati più significativi dei ballottaggi alle elezioni comunali 2019, dopo lo spoglio avvenuto dopo la chiusura delle urne, tra il 9 e il 10 giugno, nelle città ancora contese dopo la maxi-tornata ...

WWE Super ShowDown 2019/ Video Undertaken vs Goldberg : ecco Chi ha vinto : WWE Super ShowDown 2019: è andato in scena nelle scorse ore l'incontro fra Undertaken e Goldberg, due leggende del wrestling

Il bullo e la ragazzina : Chi ha vinto le elezioni e cosa importa a noi greci : Olga Nassis, antropologa siciliana di famiglia greca (i Nassis sono stati protagonisti sia della lotta di liberazione anti-ottomana che della resistenza contro i nazisti), ha partecipato – come Lidia Menapace – a queste elezioni europee con Syriza in grecia, ottenendo quasi 30mila voti. Le sue considerazioni sull’Europa post-voto ci sembrano interessanti: il suo originale punto di vista “greco” potrebbe in realtà ...

Chi ha vinto The Voice 2019 : classifica finale e Chi è Carmen Pierri : Chi ha vinto The Voice 2019: classifica finale e chi è Carmen Pierri The Voice 2019 è stata una edizione interessante, totalmente rinnovata in materia di coach e di presentazione rispetto allo scorso anno. Sulle poltrone più ambite dei talent musicali si sono seduti Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio, mentre a condurre le 8 puntate ci ha pensato Simona Ventura, al suo tanto atteso ritorno in Rai. I 4 giudici hanno ...

Il Primavera sound ha risChiato - e ha vinto : L’edizione del 2019 del festival musicale è stata una delle migliori degli ultimi anni: il racconto da Barcellona. Leggi

Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2019 : classifica e coppia vincitrice : Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2019: classifica e coppia vincitrice Si è conclusa in maniera inaspettata la quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle 2019 seguitissima dai telespettatori. Il programma tv in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci ha registrato la vittoria di Lasse Matberg che ha ballato con la ballerina Sara Di Vaira. Quest’ultima ha vinto per la prima volta Ballando con le Stelle. I due, lungo il ...

Lasse Matberg - Chi è il gigante (bellissimo) che ha vinto Ballando con le Stelle 2019 : Lasse Matberg entra a passo di danza nella storia di uno dei programmi più famosi d’Italia ma, soprattutto, nel cuore delle telespettatrici italiane. Ecco la storia del principe vichingo che ha vinto Ballando Con Le Stelle. CLasse 1986, lunghissimi capelli biondi e un fisico scultoreo, Lasse non è un uomo che passa inosservato. La sua fisicità massiccia (è alto 197 cm e pesa 100 Kg) avrebbe potuto essergli di ostacolo sulla pista da ballo, ...

Lasse Matberg - Chi è il gigante che ha vinto Ballando con le Stelle 2019 : Lasse Matberg entra a passo di danza nella storia di uno dei programmi più famosi d’Italia ma, soprattutto, nel cuore delle telespettatrici italiane. Ecco la storia del principe vichingo che ha vinto Ballando Con Le Stelle. CLasse 1986, lunghissimi capelli biondi e un fisico scultoreo, Lasse non è un uomo che passa inosservato. La sua fisicità massiccia (è alto 197 cm e pesa 100 Kg) avrebbe potuto essergli di ostacolo ...

DARWIN DI DONATELLO 2019 - MIGLIOR PERFORMANCE/ Chi ha vinto? Carlo Romano trionfa : Di chi è la MIGLIOR PERFORMANCE di Ciao DARWIN 2019? Candidati ai DARWIN di DONATELLO Maria Cristina Guidetti, Raffaella Paleari e Carlo Romano.

FILIP SIMIZ - Chi E'/ Foto - Ha vinto il Premio Miglior Look - Darwin di Donatello - : FILIP Simaz, Darwin di Donatello, è lui il vincitore del Premio Miglior Look in questa puntata speciale della trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Juventus-Sarri si fa - convinto anche Mijatovic ne è convinto : “a me sembra tutto Chiaro - è il momento giusto” : L’ex dirigente del Real Madrid ha parlato del possibili approdo di Sarri alla Juve, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Maurizio Sarri è sempre più vicino alla Juventus, ne è convinto anche Pedrag Mijatovic. L’ex dirigente del Real Madrid ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda che coinvolge il club bianconero e l’allenatore toscano, recente vincitore ...

Pedro ‘Re di Coppe’! Lo spagnolo conquista l’Europa League e Chiude l’en plein : ha vinto… tutto : Grazie al successo ottenuto nella finale di Europa League con il Chelsea, Pedro Rodriguez ha vinto tutti i trofei possibili a livello internazionale Pedro Rodriguez ha un vizio bellissimo: essere decisivo nei momenti che contano. Il calciatore spagnolo ha messo spesso la sua firma nelle finali durante la sua carriera, ripetendosi anche questa sera nell’ultimo atto di Europa League. Suo il gol del raddoppio che ha spianato la strada ...