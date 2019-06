Chi è Beppe Convertini | nuovo conduttore di La Vita in Diretta Estate e amico di Rocco

Beppe Bergomi su Antonio Conte : "Un nuovo Trapattoni. Ma ocChio a questa Inter" : Gli occhi di Beppe Bergomi sono al Mondiale Under 20, in onda su Sky (domani nei quarti Italia-Mali ore 18.30), ma il cuore dello «Zio» è sempre per la sua Inter che in questi giorni sta prendendo le misure al metodo-Conte. Bergomi, l' ha sorpresa l' arrivo dello «juventino» Antonio Conte sulla panc

Inter - Beppe Bergomi elogia Conte : “è l’uomo giusto per accorciare sulla Juventus. Mercato? Chiesa sarà…” : Beppe Bergomi elogia Antonio Conte, definendolo l’uomo giusto per ridurre il gap dalla Juventus: per quanto riguarda il mercato dell’Inter, ‘Lo Zio’ dà più probabile l’arrivo di Barella rispetto a quello di Chiesa Inizia ufficialmente l’era Conte sulla panchina dell’Inter e l’ex CT della Nazionale incassa subito gli elogi di una bandiera nerazzurra come Beppe Bergomi. ‘Lo Zio’ del ...

Attento alla bacchetta! Beppe VessicChio fa arrossire Fabio Rovazzi : Beppe Vessicchio, euforico per la prima foto di Fabio Rovazzi insieme alla sua nuova fidanzata Karen, si è lasciato scappare una battuta hot che ha stupito il cantante e i suoi follower. Rovazzi e la nuova fiamma stanno trascorrendo la loro prima vacanza d’amore ai Caraibi e, dopo lo scoop lanciato dal settimanale Chi che ha immortalato i due insieme, Fabio ha deciso di postare sul suo profilo Instagram il primo scatto ufficiale con Karen... ...

Beppe Grillo si sChiera con Di Maio : “M5s sconfitto - ma Luigi deve continuare la battaglia” : Beppe Grillo si schiera in difesa del capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in vista del voto di domani sul suo ruolo sulla piattaforma Rousseau: "Luigi non ha commesso un reato, non è esposto in uno scandalo di nessun genere. È già eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. deve continuare la battaglia che stava combattendo prima".

Luigi Di Maio - altra legnata : Beppe Grillo non ci sarà per la Chiusura della campagna elettorale : Luigi Di Maio chiuderà la campagna elettorale del M5S per le europee. Ma sul palco, che sarà allestito in piazza della Bocca della Verità a Roma venerdì 24 maggio, stavolta non salirà Beppe Grillo. Un'assenza, quella del fondatore del M5S, che non ha precedenti: in tutte le chiusure di campagna elet

La procura generale di Milano ha Chiesto un anno e un mese di carcere per il sindaco Beppe Sala nel processo sulla Piastra Expo : La procura generale di Milano ha chiesto un anno e un mese di carcere per il sindaco Beppe Sala nel processo sulla Piastra Expo. Sala, che è stato commissario unico e amministratore delegato di Expo 2015, è accusato di falso materiale

La procura Chiede di condannare Beppe Sala a 13 mesi per il caso Expo : Una condanna a un anno un mese di reclusione. È questa la richiesta della procura generale di Milano per il sindaco di Milano Giuseppe Sala. È accusato di falso materiale e ideologico nell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta ‘Piastra di Expo’, l’appalto per costruire l’infrastruttura di base su cui poi sarebbe sorta l’Esposizione Universale del 2015.“Il reato - ha spiegato il ...