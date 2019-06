Chernobyl Serie tv Anticipazioni 10 giugno | in America ha conquistato tutti

Chernobyl - la serie. Ulana Khomyuk (Emily Watson) ha un ruolo fondamentale : La miniserie Chernobyl, nata dalla collaborazione tra HBO e Sky, racconta tutti gli aspetti umani, politici e le conseguenze del catastrofico incidente avvenuto il 26 aprile 1986, ore 01.23 e 44 secondi, al reattore 4 della centrale nucleare V.I. Lenin a 18 chilometri dal villaggio di Chernobyl vicino alla città di Pripyat in Ucraina quando ancora faceva parte dell’Unione Sovietica. Durante una prova di manutenzione alcuni errori nell'esecuzione ...

«Chernobyl» - la serie. Come vederla in streaming (o tv) e quando inizia : Da quando la stagione televisiva più attesa di sempre (quella di chiusura del Trono di Spade) ha deluso mezzo mondo, non si fa che parlare di Chernobyl, iniziata mentre questa era a metà ed entrata velocemente nei cuori degli spettatori. Stasera la nuova serie HBO approda anche in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e SKY Go. Si parte con l'episodio1:23:45, un titolo semplice che ci porta subito al cuore dei fatti, ...

«Chernobyl» : arriva la miniserie che ha conquistato l’America : Chernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvLa nube sgargiante, carica di increspature radioattive, che si solleva dalla centrale nucleare di Chernobyl appare come uno spettacolo perverso, il fascino estremo che porta alla distruzione. In tutta Europa ...

“Preghiera per Chernobyl” - il libro che ha ispirato la serie Sky a 33 anni dal disastro in Ucraina : Spesso dietro le serie di successo ci sono dei libri altrettanto famosi. Questo è anche il caso di "Preghiera per Chernobyl", il libro di Svjatlana Aleksievic da cui trae ispirazione la serie "Chernobyl", che arriva stasera in Italia su Sky. Nel libro le testimonianze di chi ha visto con i propri occhi le conseguenze del disastro avvenuto 33 anni fa in Ucraina, alla centrale nucleare di Cernobyl'.Continua a leggere

Jared Harris - tra i protagonisti di Chernobyl : “La miniserie vuole ricordare un documentario” : di Alessandra De Tommasi Da perfetto gentiluomo inglese, quando Jared Harris entra in una stanza si avvicina ai presenti e li saluta, uno per uno. E poi ricorda tutti i nomi, senza ripeterli una sola volta. Chi non fosse ancora impressionato dai suoi mille volti su piccolo e grande schermo, da Giorgio VI di The Crown a Moriarty di Sherlock Holmes, sappia che in questo artista poliedrico c’è molto più del talento. Nella sua ultima fatica a ...

Chernobyl : arriva su Sky Atlantic l’acclamata serie sul terribile disastro nucleare : Chernobyl - Jared Harris e Stellan Skarsgard Era il 26 aprile del 1986 e nella centrale nucleare V.I. Lenin, che si trovava nell’allora sovietica Ucraina del nord, si verificò un gravissimo incidente, un’esplosione che rilasciò una micidiale nuvola di materiale radioattivo. Morirono nell’impatto circa sessanta persone ma altre migliaia subirono nel tempo gravi conseguenze dovute alle radiazioni, con lo sviluppo incontrollato di ...

Chernobyl - una grande miniserie su un disastro prima umano che nucleare : http://www.youtube.com/watch?v=s9APLXM9Ei8 Non era certo facile il compito di rivisitare in chiave seriale un evento disastroso come quello avvenuto nel reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina nell’aprile 1986: ma Chernobyl, la miniserie coprodotta da Sky e Hbo e in arrivo dal 10 giugno su Sky Atlantic e Now Tv, è un racconto perfetto di quelle atroci vicende, e soprattutto dei tragici protagonisti più o meno noti che vi presero ...

Tutto ciò che c'è da sapere su Chernobyl - la serie tv più apprezzata della storia : “In alcune storie non importa chi sono gli eroi. Tutto ciò che vogliamo sapere è: chi bisogna incolpare?”. Si apre con queste parole Chernobyl, miniserie prodotta da HBO e Sky che ripercorre quanto accadde nella notte tra il 25 e il 26 aprile del 1986 nella centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina, al tempo ancora sotto il controllo dell’Unione Sovietica. In quell’occasione il reattore numero 4 esplose ...