«Chernobyl» | arriva la miniserie che ha conquistato l’America

Chernobyl - l'acclamata serie tv arriva in Italia - : Niccolò Sandroni Chernobyl debutta in Italia su Sky Altantic il 10 giugno ma negli Stati Uniti è già disponibile e viene definita come la serie tv più bella degli ultimi anni Chernobyl , con i suoi cinque episodi da poco più di un’ora, ci racconta il disastro nucleare avvenuto il 26 aprile del 1986, con particolare attenzione alle operazioni di salvataggio ed alle indagini sulle cause. Un resoconto storico che si appresta ad entrare ...

Chernobyl - la miniserie arriva dal 10 giugno su Sky Atlantic (Trailer) : Chernobyl, a maggio su Sky Atlantic arriva la serie che racconta della tragedia del 1986. Nel cast: Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson e Jessie Buckley Aggiornamento 24 Aprile 2019: Sky ha annunciato che Chernobyl, co-produzione Sky e HBO, andrà in onda in italia a partire dal 10 giugno su Sky Atlantic, un mese dopo il debutto americano su HBO previsto per il 6 maggio 2019. Ecco il trailer della serie (in inglese con i sottotitoli in ...