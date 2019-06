Chernobyl | al via la serie | anticipazioni trama e cast

tvzap.kataweb

(Di lunedì 10 giugno 2019) La tragedia diin una miniprodotta da Hbo e Sky arriva su Sky Atlantic dal 10 giugno in onda alle 21,10 e in streaming su Now Tv. Una delle peggiori catastrofi mai provocate dall’uomo in una ricostruzione meticolosa e destinata a diventare una pietra miliare della narrazine televisiva, tanto che per IMDB nel consueto sondaggio post messa in onda (negli Stati Uniti è appena finita) ha ottenuto i più alti riscontri in assoluto come ha verificato il blog di data science Kyso che ha applicato i suoi algoritmi all’indice di gradimento del pubblico. In cinque puntate il racconto di un disastro immane e gli atti di coraggio degli uomini che provarano a fermarlo e riuscirono solo a mitigarne i danni salvando l’Europa da un’apocalisse di proporzioni inimmaginabili. Scritta da Craig Mazin (Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio),è diretta da ...

SerieTvserie : Chernobyl al via su Sky Atlantic: una miniserie dalla doppia anima, tutta da vedere - ZKandrotas : Chernobyl 2019, Official Trailer 2, Cernobylio avarija - ZKandrotas : Chernobyl 2019, Official Trailer/ Cernobylio avarija -