Che grande nave la modernità

Chernobyl - una grande miniserie su un disastro prima umano Che nucleare : http://www.youtube.com/watch?v=s9APLXM9Ei8 Non era certo facile il compito di rivisitare in chiave seriale un evento disastroso come quello avvenuto nel reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina nell’aprile 1986: ma Chernobyl, la miniserie coprodotta da Sky e Hbo e in arrivo dal 10 giugno su Sky Atlantic e Now Tv, è un racconto perfetto di quelle atroci vicende, e soprattutto dei tragici protagonisti più o meno noti che vi presero ...

GRANDE FRATELLO 2019/ Francesca De Andrè e la paura di Malgioglio : 'mi attacCherà per vicinanza a Gennaro' : GRANDE FRATELLO 2019, Francesca De Andrè si lascia andare ad uno sfogo e confessa di temere il giudizio di Cristiano Malgioglio.

Astronomia - Giove protagonista nel mese di Giugno : apparirà più grande e luminoso e saranno visibili anChe le sue lune [INFO] : Alcuni potrebbero pensare che le sue brevi notti rendano Giugno un mese non buono per le osservazioni celesti. Questo Giugno, invece, porterà la migliore opportunità di vedere uno dei nostri vicini celesti più prossimi. Le persone di tutto il mondo potranno guardare il cielo notturno per vedere Giove brillare più grande e luminoso che in qualsiasi altro momento dell’anno. Questo perché Giove sarà in opposizione, l’evento annuale in cui il ...

Grande successo di Orsomarso in Blu - l’evento Che parla del mondo dell’autismo : È stato un vero successo l’incontro annuale di “Orsomarso in Blu, non solo il 2 aprile”, evento organizzato dall’Amministrazione comunale

Johnny Depp torna sul grande sChermo nel ruolo di un insegnante controcorrente Che riscopre il valore della vita : Carismatico, eclettico, unico, Johnny Depp torna sul grande schermo nel ruolo di un insegnante controcorrente che riscopre il valore della vita con Arrivederci professore, una storia poetica ed emozionante per la regia di Wayne Roberts. Distribuito da Notorious Pictures, il film sarà dal 20 giugno al cinema. Protagonista di Arrivederci professore è Richard (Johnny Depp), un professore universitario che, quando scopre di avere un cancro e poco ...

Paolo Isotta demolisce la Purchia e scrive a Mattarella : “Perché lei Grande Ufficiale?” : Il Fatto Quotidiano pubblica una lettera di Paolo Isotta diretta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un’altra dura critica alla gestione del San Carlo dopo l’attacco di qualche settimana fa contro il commissario Nastasi, colpevole di aver rovinato l’acustica del teatro lirico partenopeo. Stavolta il critico musicale critica, in maniera ironica (ma neanche tanto) l’onoreficenza che Mattarella ha assegnato, lo ...

Nissan - cosa c’è dietro al grande rifiuto Che entrerà nella storia del Giappone : Moltiplicando il numero di addendi, il risultato non cambia. Quello che non può succedere nella matematica spicciola è diventato un alto ragionamento di politica industriale sulla sponda più silenziosa e corteggiata della fusione Renault-Fca. Nissan ha parlato poco il 27 maggio, giorno della grande proposta di Torino a Parigi: si è detta interessata ad incontrare John Elkann come effettivamente ha incontrato il ceo francese Jean-Dominique ...

Luca MarChetti : 'Un grande acquisto la Juve lo farà - Pogba è possibile' : L'argomento principale del calciomercato resta ovviamente la nomina del nuovo tecnico bianconero, che a breve potrebbe essere ufficializzato. La maggior parte dei media sportivi sostiene la candidatura di Maurizio Sarri, anche se non manca chi fra gli addetti ai lavori spinge per il possibile arrivo di Guardiola dal Manchester City. A tal riguardo ha parlato anche il noto giornalista sportivo di Sky Luca Marchetti, che si è espresso sulla ...

Jacobelli : 'Conte ha le idee molto chiare - vuole un grande centravanti - forse anChe due' : Ufficializzato Antonio Conte come tecnico, l'Inter è pronta a lanciarsi sul mercato con l'obiettivo di allestire una squadra in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Per adesso l'unico giocatore ufficializzato per la prossima stagione è Diego Godin, difensore centrale in arrivo a parametro zero dall'Atletico Madrid. A proposito di mercato ha parlato il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, soffermandosi sulle possibili ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 - Marco Verratti : “Trasferta di Atene difficile - ma sono sicuro Che gioCheremo una grande gara” : Quasi un punto fermo all’interno della Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini, Marco Verratti mostra una certa convinzione nei mezzi propri e dei compagni in vista dell’incontro che opporrà, sabato sera, l’Italia alla Grecia in quel dello stadio Spyros Louis di Atene. Nell’impianto dedicato al primo vincitore della maratona alle Olimpiadi moderne gli azzurri cercheranno di continuare il trend positivo nelle ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali : "Francesca e Gennaro? Se c'è amore perché no" : Valentina Vignali, a poche ore dall'eliminazione dalla casa del 'Grande Fratello 16', è tornata sui propri social, per commentare i finalisti di questa edizione tracciando un loro profilo psicologico. Come, per esempio, quello di Martina, con cui, si è scontrata spesso, per via dell'amicizia con Daniele: Martina la rivedrò sicuramente. Lei ha una casa in un paesino in Umbria attaccata a casa del mio ragazzo quindi ci siamo già organizzate per ...

Calcio - Lorenzo Insigne : “Stiamo costruendo un grande gruppo in azzurro. Sarri alla Juve? Spero Che alla fine cambi idea” : Nella conferenza stampa in programma nella giornata di oggi da Coverciano, dove la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini è in raduno per preparare le prossime due partite contro Grecia e Bosnia Erzegovina, valide per le Qualificazioni agli Europei 2020, è intervenuto Lorenzo Insigne, ormai a tutti gli effetti uno dei veterani del gruppo azzurro cresciuto notevolmente nell’ultima stagione grazie all’esperienza internazionale ...

Grande Fratello - Taylor Mega durissima contro Francesca De Andrè : "Ha molti problemi. Sapete Che..." : La presenza come ospite nella Casa del Grande Fratello dell'influencer Taylor Mega ha messo in discussione molti equilibri. Per una settimana, Taylor ha trascorso del tempo insieme a tutti i concorrenti presenti nel reality condotto da Barbara D'Urso e sin da subito si è ipotizzato che Francesca De

Ariana Grande ha scritto delle bellissime parole per il secondo anniversario di One Love ManChester : Era il 4 giugno 2017 The post Ariana Grande ha scritto delle bellissime parole per il secondo anniversario di One Love Manchester appeared first on News Mtv Italia.