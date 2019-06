Centrodestra conquista Ferrara M5S trionfa a Campobasso I dati

Comunali 2019 - il centrosinistra tiene con 109 Comuni ma ne perde 40. Avanza a 75 il Centrodestra : 36 città conquistate : Il simbolo è la città di Ferrara che ha cambiato colore per la prima volta dal Dopoguerra. Ma in generale il saldo delle elezioni nei 186 Comuni italiani con più di 15mila abitanti sorride al centrodestra. Secondo i dati Youtrend, il trio Lega, Fi e FdI si è affermato in 75, conquistando 36 nuovi Comuni. Il centrosinistra invece governerà 109 municipi: sono 40 in meno rispetto a prima. Il M5s vince a Campobasso ma il saldo è negativo: -3, ...