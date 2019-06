Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici | webinar sulla ricerca per le

Grecia-Italia - Qualificazioni Europei 2020 : le probabili formazioni. Quagliarella guida l’attacco - Bernardeschi si gioca un posto a Centrocampo : Torna in campo la Nazionale Italiana di calcio per la sfida contro la Grecia valida per le Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri saranno impegnati sabato 8 giugno ad Atene nella terza giornata del Gruppo J e proveranno a restare a punteggio pieno dopo le vittorie ottenute con Finlandia e Liechtenstein. La squadra di Roberto Mancini sta lavorando a Coverciano per preparare la trasferta greca e il commissario tecnico sembra aver ...

Missione ExoMars : un Centro di controllo europeo per il rover marziano : Il rover della Missione ExoMars ha un nuovissimo centro di controllo in uno dei più grandi cantieri marziani d’Europa. Il ROCC, rover Operations Control Centre – centro di controllo delle operazioni del rover – è stato inaugurato oggi a Torino, Italia, in vista dell’avventura esplorativa del rover sul Pianeta Rosso nel 2021. Il centro controllo sarà il polo operativo che gestirà gli spostamenti del laboratorio su ruote ...

LIVE Chelsea-Arsenal 1-0 - Finale Europa League in DIRETTA : 11° Centro di Oliver Giroud! La finale di Baku la sblocca l’ex! : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della finale di Europa League 2018/19 tra Chelsea ed Arsenal. È il primo derby londinese della storia in un atto conclusivo europeo. Ma non l’unico inglese: in 11 anni, dopo Manchester United-Chelsea, anche la Champions League sarà vinta da una britannica, che sia LIVErpool o Tottenham. Si gioca in Azerbaijan, a Baku, allo Baku Olympic Stadium, sede per la prima volta di una finale europea. ...

BariCentro europeista con più coraggio : Avranno molto da discutere, questa sera, i capi di governo degli Stati membri dell’Unione europea (Ue) che si riuniranno “informalmente” per valutare gli esiti delle elezioni di...

Europee : Assindustria VenetoCentro - 'sì a cambiare l'Ue - ma dal di dentro' (2) : (AdnKronos) - L’analisi del Presidente Finco guarda anche all’interno: "L’esito del voto è stato un segnale molto forte, soprattutto al Nord. Quello che adesso ci aspettiamo è che finiscano gli spot elettorali e si torni a pensare al Paese reale, al lavoro e alle imprese con azioni concrete. Occorre

Europee : Assindustria VenetoCentro - 'sì a cambiare l'Ue - ma dal di dentro' : Padova, 28 mag. (AdnKronos) - "Mi auguro che, spenta la propaganda elettorale, i 73 nuovi rappresentanti italiani al Parlamento europeo, di ogni famiglia politica, portino a Bruxelles una visione convintamente europeista che, pur nelle differenze e nella necessità di cambiare in meglio meccanismi e

Europee - Zingaretti riparte : «La coalizione vale già il 28%». Alleanze al Centro e a sinistra : Nicola Zingaretti, nelle elezioni del trionfo storico della Lega, ha portato a casa un ragguardevole risultato: una crescita di 4 punti percentuali con un 22,7% che apre al nuovo Pd prospettive...

Europee : Gallo - 'FI indispensabile per Centrodestra - Berlusconi motore trainante' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Forza Italia è ancora indispensabile perché senza Forza Italia il centrodestra perde. Berlusconi e Forza Italia sono l’unica forza moderata di una coalizione vincente. Le oltre 90mila preferenze conquistate dal capolista Berlusconi nella nostra circoscrizione Isole Si

Elezioni Europee 2019. Trionfo Lega (34%) - bene Pd (22%) e choc M5s (17%). Salvini si prende Nord e Centro - Di Maio regge solo al Sud : Nelle due circoscrizioni del Nord la Lega sfonda il tetto del 40%, M5s sprofonda sia al Nord est che al Nord ovest e il Pd sale sopra il 23 per cento. E’ il quadro del voto europeo analizzando, per circoscrizioni, i dati del Viminale quando lo spoglio è quasi alla fine. Al Nord ovest, il partito di Salvini prende il 40,63% di voti, il Pd è il secondo partito al 23,47%, M5s è al 11,19%. Forza Italia è al 8,79%, Fdi al 5,64. Al Nord est La Lega è ...

Elezioni Europee 2019 : i risultati della Circoscrizione Centro : Boom della Lega anche nella Circoscrizione Centro e nelle Regioni rosse: questo il dato più rilevante dei risultati delle Elezioni Europee in Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Salvini stravince ovunque e può gioire anche del risultato di Fratelli d'Italia, che supera anche Forza Italia di Antonio Tajani.Continua a leggere

Europee - exit poll Germania : Cdu al 27 - 5 - il secondo partito sono i Verdi al 20 - 5. In Grecia il Centrodestra supera Siryza : In Italia le urne resteranno aperte fino alle 23, ma in alcuni Paesi europei i seggi sono già chiusi. E così arrivano i primi dati anche se sottoforma di exit poll, che sono comunque sondaggi. A partire dalla Germania dove il primo partito resta quello della Cdu della cancelliera Angela Merkel con il 27.5%, anche se c’è un discreto calo del 7,8%. Il secondo partito sarebbe quello dei Verdi, al 20,5 con un +9,8: secondo altri exit poll ...

Elezioni europee - candidati e liste della circoscrizione Centro : Domani si vota per le Elezioni europee: l'Italia è divisa in cinque circoscrizioni, e quella del Centro comprende Lazio, Marche, Umbria e Toscana. Ecco tutti i candidati dei principali partiti che si presentano alle Elezioni europee nella circoscrizione Centro, con i nomi e le liste.Continua a leggere

Appello del Presidente dell’ANGI : “L’innovazione al Centro dell’agenda europea” : Appello del Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, che pone l’attenzione sul tema innovazione, punto fondamentale per vincere la sfida della prossima legislatura europea. Mettere “al centro i giovani, le imprese, la ricerca scientifica e tecnologica”. Il tutto “in un’ottica di sviluppo dell’intero sistema Paese Italiano”. È l’obiettivo del Manifesto Europeo per l’Innovazione, un decalogo presentato nella Camera dei Deputati dall’ANGI, ...