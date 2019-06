Centro destra esulta | Pd-M5s guardano al futuro E rispunta il bipolarismo

ilfogliettone

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ferrara e Forli' passano alinsieme a Biella e Vercelli. A Rovigo si afferma ilsinistra che 'strappa' Livorno al Movimento 5 stelle. I pentastellati si impongono a Campobasso ma lasciano Avellino alle liste civiche disinistra. Nella 'partita' dei ballottaggi alla coalizione formata da Lega, FI e Fratelli d'Italia sono andati sette capoluoghi di provincia (Ferrara, Forli', Potenza, Ascoli Piceno, Vercelli, Biella e Foggia), altrettanti ai dem (Cremona, Livorno, Prato, Reggio Emilia, Cesena, Rovigo e Verbania), uno a M5s (Campobasso) e uno alle liste civiche disinistra (Avellino). E dopo il voto i partiti tracciano i loro bilanci. La Lega, con il segretario Matteo Salvini, pone l'accento sull'affermazione in Emilia Romagna.La vittoria a Ferrara, amministrata da 70 anni dalla sinistra, e' "straordinaria", dice il leader poco dopo lo spoglio delle ...

