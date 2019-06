Caterina Balivo | Samanta Togni si confessa a Vieni da Me

Katia Ricciarelli a Caterina Balivo : “Stai attenta o ti ricatto” : Vieni da me, Caterina Balivo gelata da Katia Ricciarelli: “Stai attenta a come ti comporti…” È stata ospite oggi a Vieni da me nella rubrica “Domande al buio”, Katia Ricciarelli. La cantante lirica si è lasciata andare con aneddoti familiari, amorosi e legati alla carriera a Caterina Balivo. E parlando della bellezza di Samanta Togni, anche lei ospite della trasmissione, ha rivelato: “Stai attenta a come ti ...

Caterina Balivo come Barbara d’Urso? La sua risposta sui social : Vieni da me, Caterina Balivo criticata sui social per gli ascolti: “Stai diventando come la d’Urso” Caterina Balivo ha postato su Instagram una foto con sua figlia Cora in cui, nella descrizione, ha ringraziato il pubblico per il successo della sua trasmissione, Vieni da me, e per il 15% di share raggiunto negli scorsi giorni dal programma. Sui social, ovviamente, ogni scusa è buona per commentare (e a volte anche criticare e ...

Milly Carlucci invita Caterina Balivo a Ballando. Lei : “Mi vergogno” : Vieni da me, Milly Carlucci invita ufficialmente Caterina Balivo a Ballando con le stelle. È stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella rubrica “La Cassettiera” Milly Carlucci. La padrona di casa di Ballando con le stelle si è raccontata a Caterina ripercorrendo la sua vita, parlando della sua famiglia e della sua carriera. E a proposito del programma del sabato sera che quest’anno ha vinto tante sfide contro Amici ...

“Ma a te che c*** te ne frega?”. Caterina Balivo : gaffe micidiale (e hot) : Giorgio Mastrota è stato uno degli ultimi ospiti di ‘Vieni da me’, il salotto tv di Caterina Balivo. Il re delle televendite si è raccontato a 360 gradi e svelato anche dettagli sulla sua vita privata, ma a un certo punto l’intervista ha preso una piega inaspettata. Doppi sensi e battute che evidentemente Mastrota non ha gradito, al punto da zittire la padrona di casa scatenando così le reazioni del pubblico. Ma andiamo con ordine. Come riporta ...

Caterina Balivo - Monica Guerritore si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo accoglie a Vieni da Me Monica Guerritore. La presentatrice napoletana è solare con l’abito sbracciato, a righe rosa e azzurre, con bordi gialli che danno un tocco decisamente estivo. Dopo le emozioni suscitate dalle parole di Luca Barbareschi e l’annuncio delle nozze di Giorgio Mastrota, è il turno della Guerritore. L’attrice racconta della sua infanzia ricordando la caduta dagli sci che la mandò in coma, parla ...

La gaffe hot di Caterina Balivo che ha fatto sbottare Giorgio Mastrota : noadsense Botta e risposta fra Giorgio Mastrota e Caterina Balivo a "Vieni da me" per una battuta di troppo da parte della conduttrice. La tensione si è tagliata a fette nella scorsa puntata di Viene Da me, il talk show di Caterina Balivo. Come ha riportato Libero, una gaffe hot ha scatenato le reazioni del pubblico e di Giorgio Mastrota, ospite d’eccezione. Il re delle televendite, intervistato dalla solare conduttrice, ha ...

Vieni da me - la battuta hot di Caterina Balivo a Giorgio Mastrota : gelo in studio : noadsense FQ Magazine Maria De Filippi è pronta a lanciare un nuovo programma: ecco chi ha scelto come conduttrici “Quindi ti tira ancora? Bravo“, questa la battuta inelegante pronunciata da Caterina Balivo nel corso dell’intervista con Giorgio Mastrota. A Vieni da me il volto delle televendite si sottopone alle domande al buio: ...

Vieni da me - la battuta hot di Caterina Balivo a Giorgio Matrota : gelo in studio : FQ Magazine Maria De Filippi è pronta a lanciare un nuovo programma: ecco chi ha scelto come conduttrici “Quindi ti tira ancora? Bravo“, questa la battuta inelegante pronunciata da Caterina Balivo nel corso dell’intervista con Giorgio Mastrota. A Vieni da me il volto delle televendite si sottopone alle domande al buio: “Venti anni ...

Vieni da me - Caterina Balivo imbarazza in diretta Giorgio Mastrota : "Ma ti tira ancora?". E lui la zittisce : Doppi sensi, parolacce e umorismo hanno fatto da padroni durante la puntata Vieni da me con ospite Giorgio Mastrota. Il re delle televendite ha raccontato a Caterina Balivo di essere pronto a sposarsi e anche ad avere un altro figlio. La conduttrice ha incalzato chiedendo: "Ti tira ancora?". La batt

Caterina Balivo stuzzica Mastrota a Vieni da me : “Ti tira ancora?” : Vieni da me, Caterina Balivo a Giorgio Mastrota: “Ti tira ancora?” È stata un’intervista piena di doppi sensi, parolacce e divertimento quella fatta da Caterina Balivo a Giorgio Mastrota, ospite oggi di Vieni da me nella rubrica “Domande al buio”. E infatti, il conduttore e tele-venditore ha rivelato di amare la montagna e di essere pronto a fare un altro figlio. Immediata la risposta di Caterina Balivo che ha ...

Marco Carta arrestato : Caterina Balivo reagisce su Instagram : Caterina Balivo alza la voce contro la gogna social su Marco Carta. La notizia dell’arresto del cantante, fermato ieri all’uscita della Rinascente di Milano con l’accusa di aver rubato sei magliette del valore di 1200€, ha lasciato increduli molti, ed è stata l’inizio di una giornata da dimenticare per Marco Carta, rimasto per molte ore agli arresti domiciliari per poi essere rilasciato in attesa del processo che si svolgerà a ...

Marco Carta arrestato - interviene Caterina Balivo : lo sfogo è durissimo : Una giornata difficile per Marco Carta che, rientrato a casa dopo il processo per direttissima conseguente al fermo della polizia locale per un presunto furto avvenuto alla Rinascente di Milano, ha voluto immediatamente contattare i suoi fan via social. Il cantante, vincitore di Amici e di Tale e Quale Show, ha postato un messaggio per spiegare a tutti come si sente dopo una giornata certamente non facile. Le prime parole le aveva rilasciate ai ...

Non si deride chi è in difficoltà! Caterina Balivo difende Marco Carta : Un post sul profilo Instagram della conduttrice ha scaturito un dibattito su quanto accaduto a Marco Carta, accusato fino a poche ore fa di furto aggravato. La conduttrice ha voluto dire la sua.--È bene quel che finisce bene. Marco Carta è stato da poco scagionato: non è stato lui a rubare le magliette, per un valore di 1200 euro, anche se resta indagato. La notizia del suo arresto per furto aggravato ha fatto il giro del web. Ma si sa, gli ...

Caterina Balivo furiosa per le battute su Marco Carta : "Ma in che mondo viviamo?" : La notizia dell'arresto di Marco Carta, in seguito all'accusa e all'arresto per furto (arresto non convalidato poi dal giudice) ha lasciato tutti senza parole facendo in breve il giro di tutti i media. Giornali e social si sono scatenati contro il cantante e numerosi sono stati i commenti più o meno