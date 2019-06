Cast e personaggi di Chernobyl dal 10 giugno su Sky Atlantic per raccontare una storia

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019)disono pronti ad occupare il prime time del lunedì sera su Skyper portarci indietro nel tempo, al maledetto 26 aprile 1986, ore 01.23'.45'' quando, durante un test, il reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina di Černobyl', salta in aria. La serie prenderà il via nella casa dello scienziato che indagò sul disastro, Legasov (Jared Harris), che con microfono alla mano metterà insieme ladell'esplosione portando a galla dettagli scomodi al governo russo che lo costrinse al silenzio.ATTENZIONE SPOILER!"Il vero pericolo è che abbiamo ascoltato così tante bugie da non sapere riconoscere la verità, e allora cosa fare? Non resta che abbandonare anche solo l'idea della verità e accontentarci delle storie. In queste storie non importa chi siano gli eroi ma a chi dare la colpa". Queste sono le parole che danno il via alla serie HBO, ...

sheIovespizza : RT @GabrielleCroix: Non solo abbiamo finalmente una cazzo di data per #Cyberpunk2077 ma... Mr. Keanu Reeves nel cast dei personaggi. IMPLOD… - GabrielleCroix : Non solo abbiamo finalmente una cazzo di data per #Cyberpunk2077 ma... Mr. Keanu Reeves nel cast dei personaggi. IM… - arcobalenietnei : RT @zazoomnews: Lontano Da Te cast: attori e personaggi della fiction su Canale 5 - #Lontano #cast: #attori #personaggi -