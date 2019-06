Capaccio Paestum | sfilata di ambulanze per il sindaco del PD VIDEO

blogo

(Di lunedì 10 giugno 2019) Polemiche a(Salerno) dopo l’elezione adi Franco Alfieri, sostenuto da liste del Partito Democratico. Noto come il “delle fritture” per un audio in cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lo invitava a raccogliere voti offrendo appunto le fritture agli elettori, Alfieri già stato primo cittadino di Agropoli. Dopo la vittoria del ballottaggio a, come denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano, Alfieri è stato celebrato in maniera alquanto singolare. "Un corteo vergognoso - scrive l’esponente penta stellato su Facebook - , al seguito di un camion che trasportava una 'vela' con il volto di Alfieri. Ben sette i mezzi per il soccorso pubblico impiegati fino a tarda notte a esaltare la vittoria di un uomo sul cui capo pende un'indagine per voto di scambio politico mafioso".Alfieri : ...

950Alpa : RT @alfredoferrante: Leggo che a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, si è festeggiata l'elezione a Sindaco di Franco Alfieri (PD) co… - InfoCilentoWeb : VIDEO | Capaccio Paestum, ambulanze in corte per Alfieri: caso in Parlamento #CapaccioNotizie #CapaccioPaestum… -