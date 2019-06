Capaccio Paestum | sette ambulanze sfilano per festeggiare la vittoria del sindaco

Comunali - a Capaccio Paestum vince il “sindaco delle fritture” e consigliere di De Luca. Nonostante l’inchiesta : Alle 10 di sera e ad urne ancora aperte chi si trovata a passare per via Magna Graecia aveva già chiara la percezione della vittoria dell’avvocato Franco Alfieri al ballottaggio per la poltrona di sindaco di Capaccio Paestum , comune di 22mila abitanti del Cilento. Il comitato elettorale dell’uomo reso celebre quasi tre anni fa da vince nzo De Luca per la frase che lo definiva campione del clientelismo e lo esortava a offrire “fritture di pesce” ...

Elezioni comunali Campania - il fratello di Angelo Vassallo : “A Capaccio Paestum non votate Franco Alfieri del Pd” : “Non votate chi non ha visto, non ha sentito e non ha parlato delle denunce fatte dal sindaco pescatore”. A lanciare su Facebook l’appello agli elettori di Capaccio-Paestum (Salerno) è Dario Vassallo, fratello di Angelo, l’ex primo cittadino di Pollica ucciso in un agguato il 5 settembre 2010. Il fratello invita i cittadini a non votare alle imminenti Elezioni comunali il candidato sindaco del Pd Franco Alfieri, alla guida di una coalizione di ...