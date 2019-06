Caldo tropicale sull’Italia | temperature incredibili | aria asfissiante | neanche

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) E’ un’altra giornata caldissima sull’Italia, soprattutto (ma non solo) al Centro/Sud. Impressionanti leminime (!!!) della scorsa notte e di stamattina, non soltanto sulle coste (fino a +28°C in Calabria e Sicilia), ma anche nelle zone interne (spiccano i +26°C di Enna a 930 metri sul livello del mare e i +23°C di Campobasso, a 700 metri sul livello del mare, in entrambi i casi circa 15°C sopra le medie del periodo!!!), come se fossimo all’equatore. Ecco le località più calde nelleminime notturne (!!!) di oggi: +28°C a Brancaleone e Ustica, +27°C a Reggio Calabria e Bagheria, +26°C a Catania, Pantelleria, Enna, Caltabellotta, Staiti e Platì, +25°C a Napoli, Ragusa, Caserta, Pozzuoli, Crotone, Civitavecchia, Tropea e Fiumedinisi, +24°C a Palermo, Messina, Termoli, Tempio Pausania, Ponza, Gela, Licata, Torre del Greco, Catanzaro e Soverato, ...

