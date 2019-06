Caldo record in Toscana | +36°C a Firenze | sarà una settimana di fuoco DATI

Caldo in Francia : temperature record a Clermont-Ferrand - Fontainebleau e Parigi : Caldo record in Francia: ieri, 2 giugno 2019, in gran parte del Paese si sono registrate temperature che non si rilevavano dal lontano 1947, con una media delle massime giornaliere di 29,6°C, cioè 7,5°C in più rispetto alla media. La colonnina di mercurio è salita a +34°C a Clermont-Ferrand, +33°C a Fontainebleau, +32,8°C a Parigi, +32°C a Lille e Limoges. Il 2 giugno 1947 la media delle massime giornaliere è stata di +30,5°C. L'articolo Caldo ...

Meteo - Caldo record in Giappone : +39 - 5°C ad Hokkaido - temperatura più alta di sempre a Maggio. 2 morti : I record di temperatura più alta di tutti i tempi sono stati infranti in Giappone quando i valori hanno superato i +38°C. Temperature tipicamente estive sul Paese ieri, domenica 26 maggio, con +39,5°C registrati sull’isola di Hokkaido, secondo l’Agenzia Meteorologica Giapponese. È stata la prima volta che la temperatura ha superato i +38°C ad Hokkaido. Questa temperatura ha infranto anche il record per la temperatura più alta durante il mese di ...

Caldo record in Libano : la colonnina di mercurio sfiora i +40°C : Allerta Caldo record in Libano: intense ondate di calore si registrano nelle ultime ore in varie zone del Paese. La colonnina di mercurio sfiora i +40°C, riportano i media locali: nella valle orientale della Bekaa, al confine con la Siria, si raggiungeranno oggi picchi di +39°C, mentre nel nord e lungo la costa si toccheranno i +37°C. I dati sono in netto contrasto con la situazione meteo delle scorse settimane, caratterizzate da intense ...

Ondata di Caldo record in Israele : divampano gli incendi - evacuate migliaia di persone : E’ emergenza in Israele: l’Ondata di caldo in corso favorisce gli incendi che divampano soprattutto nel centro del Paese e nella zona intorno a Gerusalemme. I primi focolai sono divampati ieri nella foresta di Ben-Shemen. Decine di case sono state già distrutte dalle fiamme, costringendo all’evacuazione circa 3.500 persone. Le autorità temono soprattutto i picchi di calore previsti per la giornata di oggi: nelle aree tra ...

Meteo : in arrivo ondata di Caldo record tra Israele e Territori Palestinesi : Israele si sta preparando ad affrontare un’ondata di caldo estremo che dovrebbe iniziare in queste ore e durare tutto il fine settimana. La colonnina di mercurio dovrebbe raggiunge il picco venerdì, quando si prevedono tra i +38°C e i +46°C in varie zone del Paese. A Tel Aviv tra giovedì e venerdì potrebbero registrarsi +38/39°C. Le autorità israeliane hanno disposto la chiusura di numerosi parchi ed aree pubbliche. Secondo l’agenzia ...

Il 2019 un anno con Caldo record - “Greta Thunberg ha ragione” : “Nonostante il maltempo in Italia, il 2019 si classifica fino ad ora al terzo posto tra gli anni più bollenti del Pianeta facendo registrare una temperatura media del primo quadrimestre sulla superficie della Terra e degli Oceani addirittura superiore di 0,90 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo“: lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che “nonostante le ironie che si sono scatenate sui social la giovane ...

Meteo da record in Finlandia : gran Caldo nella città di Babbo Natale : Rovaniemi è una città finlandese conosciutissima in tutto il mondo quale la "città di Babbo Natale"; si trova a circa 4 km a sud del circolo polare artico, e presenta quindi un clima molto freddo da ...