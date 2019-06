Calciomercato Lazio | si punta sugli italiani | Darmian nel mirino DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019)– Lacerca rinforzi sulle fasce. Il nome forte è quello di Matteo, in uscita dal Manchester United anche se la pista sembra complicata. Simone Inzaghi vorrebbe giocatori pronti su entrambe le fasce. Il profilo diera stato seguito già a gennaio, ora l’affare può sbloccarsi per diversi motivi: il primo, la volontà del giocatore (deciso a tornare in Italia); il secondo, la voglia di riconquistare l’azzurro (vuole la Nazionale ed Euro 2020). Lasarebbe il trampolino di lancio ideale, visto quanto successo con Acerbi. A sinistra, uno dei nomi è quello di Leonardo Spinazzola, che potrebbe rientrare in un’ipotetica operazione Milinkovic-Savic con la Juventus. In uscita c’è Durmisi, oggetto misterioso degli ultimi mesi biancocelesti. Possibile partente Marusic, in caso di offerte ...

FabrizioRomano : Simone #Inzaghi rimane alla #Lazio: via libera a proseguire insieme, comunicazione definitiva del sì a Lotito. Poss… - DiMarzio : Panchina #Lazio, resta Inzaghi: accordo per il rinnovo di contratto ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, da Wesley a Lazzari passando per Baselli: il punto ? -